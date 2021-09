PS4, PS5 y Xbox: estos son los juegos gratis de septiembre para las membresías

Todos los inicios de mes son un buen momento para ser gamer, porque llegan los juegos gratis de las membresías de Playstation Plus para PS4 y PS5, PSVR y Xbox Live Gold.

PS4 y PS5

Overcooked: All You can Eat! (PS5)

Overcooked es un juego de cocina cooperativo para 1-4 jugadores. Trabajando en equipo, usted y sus compañeros chefs deben preparar, cocinar y servir una variedad de deliciosos pedidos antes de que los aulladores clientes se vayan. Participa en un viaje épico por el Reino de la Cebolla y enfréntate a un desafío cada vez más desafiante y extraño de cocinas que llevarán tus habilidades de cooperación y coordinación al límite.

Hitman 2 (PS4 y PS5)

Viaja alrededor del mundo rastreando a tus objetivos en los exóticos lugares del mundo abierto de HITMAN™ 2. Desde soleadas calles hasta oscuras selvas, en ningún lado se está a salvo del asesino más creativo del mundo, el agente 47.

Prepárate para vivir el suspenso de la mejor historia de espías. Tu misión es eliminar al escurridizo cliente clandestino y desenmarañar su milicia, pero cuando el agente 47 descubre la verdadera identidad de su objetivo y la verdad acerca de su pasado, eso lo cambia todo.

Predator: Hunting Grounds (PS4 y PS5)

Predator: Predator: Hunting Grounds es un shooter asimétrico envolvente que se desarrolla en la selva sudamericana, donde el Depredador acecha a su presa más desafiante.

Juega como un miembro de una escuadra militar de élite y completa todas las operaciones paramilitares antes de que el Depredador te encuentre. O juega como el Depredador y elige entre una colección de tecnología alienígena letal con la que cazar a tus presas y aumentar tu colección de trofeos, uno a uno.

Xbox

Warhammer: Chaosbane (Disponible del 1 al 30 de septiembre)

En un mundo devastado por la guerra y dominado por la magia, eres la última esperanza para salvar el Imperio de la Humanidad. Elige a tu héroe entre cuatro clases de personajes diferentes y prepárate para legendarias batallas con hasta cuatro amigos contra las mortales hordas del Caos en este RPG de acción.

Mulaka (Disponible del 16 de septiembre al 15 de octubre)

En este título de acción y aventura basado en la inmensa cultura indígena del pueblo Tarahumara, te invitamos a pelear contra un extraño mal que está acabando con su tierra. Juega como Sukurúame, el chamán local, y aprovecha el poder de los semidioses, resuelve puzles y pelea cuerpo a cuerpo en escenarios inspirados en ubicaciones reales de la Sierra Madre Occidental en México.

Zone of the Enders 3D Collection (Disponible del 1 al 15 de septiembre)

De Hideo Kojima, creador de la serie Metal Gear, llega un épico título espacial sin par. Pilota la nave Orbital Frame, Jehuty, y ayuda a la Fuerza Espacial a derrotar a las fuerzas de Bahram de una vez por todas. Este título contiene Zone of the Enders y Zone of the Enders: The 2nd Runner en la misma colección.

Samurai Shodown II (Disponible del 16 al 30 de septiembre)

Súbete al gran escenario para poner a prueba tus habilidades en intensos combates con espadas usando las funciones Rage System y Weapon Breaking Attack. Juega con 15 de tus personajes favoritos en este conocido título de lucha con armas. ¡Prepárate para luchar en grande!