Primavera verano: todo lo que viene en tendencias para esta temporada

Se aproxima el inicio de la temporada primavera verano 2022 y Rodolfo “Fito” Palma, Fashion Advisor de Dafiti, presenta las tendencias, prendas, estampados y tonalidades más importantes de la estación. Todo lo que los amantes de la moda deben saber.

Las consumidoras y los consumidores han evolucionado hacia el confort con estilo, y la sastrería relajada, donde rescatan piezas atemporales novedosas que proporcionan versatilidad y un lujo sencillo. Para esta primavera verano 2022 se propone el street comfy con prendas comfy, especialmente pantalones holgados, colores neutros y estampados sobrios. El concepto genderless y de los trajes adoptados por mujeres, se tomará las calles y el vestuario laboral, buscando un concepto minimalista y con prendas andróginas atemporales que se adapten a cualquier look y rompiendo el género binario. Comodidad elegante, desestructuración y sostenibilidad serán conceptos claves a la hora de crear looks.

“Dentro de los ítems relevantes de la tendencia street comfy destacamos los pantalones sartoriales, estos tiene un fit más relajado y los podemos encontrar dentro de marcas como Esprit, y permitirán lograr el look perfecto acorde a la tendencia. Además, los crop tops elevarán los outfits, entregando un look más deportivo y marcas como: Sioux, Pieces, Missguided, Corona y Nike son las que destacan por su línea de tops. Como tip, la idea es equilibrar el look de crop tops con pantalones, faldas o shorts de cintura alta”, explica el Fashion Advisor.

Expresión vintage y safari color. Desde el e-Commerce invitan a explorar el poder del diseño para animar e ilusionar. En estas tendencias, la alegría y el optimismo serán un elemento necesario y una declaración de esperanza ante un panorama repleto de desafíos. Apostar por el placer y la tranquilidad será un acto casi rebelde, una mezcla fascinante de estilo e impacto esta primavera. Vestidos, camisas y blusas, ropa de playa y trajes de baño destacarán por sus colores, estampados florales y retro.

“La invitación es a transmitir alegría y optimismo en cada outfit de esta tendencia, es por esto que destacan los estampados de los 90’s con colores muy vivos y psicodélicos. Marcas que destacan por tener los must have de esta tendencia son Ona Saez, Guess y Diesel”, sostiene Palma.

Otra de las inspiraciones para los looks será la tendencia natural, inspirada en tonos de origen floral y vegetal para ofrecer comodidad, seguridad y relajo. ¿Qué no puede faltar en el clóset? En las principales pasarelas se lucieron, rescatando el valor de lo artesanal. Esta temporada serán un must, según Dafiti, prendas de crochet en vestidos de tirantes, kimonos, chaquetas, tops y shorts con estilo cargo.

“Harry Styles hizo viral esta tendencia de espíritu relajado en las colecciones veraniegas, hablamos del crochet uno de los tejidos que triunfa cada verano por su comodidad y versatilidad, marcas como Missguided y Vero Moda traen las prendas claves de esta tendencia y esta última también incorpora shorts de estilo cargo, vestidos de color blanco de bordados calados que son otro de los must have de la temporada”, comenta el líder de fashion de Dafiti.