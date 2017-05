Azul Azul confirmó los dos primeros "cortados" de la U campeona para el segundo semestre

Universidad de Chile confirmó este jueves que ya tiene a dos primeras bajas para el segundo semestre, donde los azules deberán defender la corona del fútbol chileno tras haber conquistado el Torneo de Clausura.

Se trata de los volantes ofensivos Juan Leiva y Lucas Ontivero. Tal como adelantó El Gráfico Chile, el ex Concepción y el argentino no serán parte del plantel de Ángel Guillermo Hoyos para el Torneo de Transición.

“Lucas tenia contrato (de préstamo hasta fin de año) y la opción era comprar pero no cumplió las características ni los minutos, así que lo dejamos libre para que vea su futuro, no vamos a seguir con él ni con Juan (Leiva)“, dijo en conferencia de prensa, el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes.

Ambos futbolistas no tuvieron continuidad durante el semestre, ya que no convencieron a Hoyos. El trasandino llegó a principios de este 2017 como una apuesta, pero no cumplió con las expectativas esperadas.

En tanto, Leiva -que llegó al club a mediados del 2016 en la era de Sebastián Beccacece- tampoco continuará ya que no está en los planes de Hoyos.

“Con Guillermo (Hoyos) conversamos todo el torneo y faltando una fecha determinamos los jugadores a traer, la capacidad estaba que faltaba tocar ese botoncito para sintonizar y sacarle sus capacidades y dentro de eso, reforzar a lo que viene, no sólo en este semestre donde se tiene que luchar objetivos como la Copa Libertadores“, sentenció Fuentes.

Asimismo, indicó que “los jóvenes van a salir a préstamo, tienen meses para mostrar sus capacidades ya que acá es difícil, es un paso normal y que en el mediano plazo sea el 50% del plantel. Por eso trabajamos como corresponde, dentro de la exigencia máxima para que en el mediano plazo tengamos jugadores identificados con el club“.

De esta manera, el conjunto campeón deberá buscar alternativas para reemplazar estas dos bajas, de cara a lo que viene en el próximo semestre en el Transición y la Copa Chile.