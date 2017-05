Pizzi juega al misterio con la formación de la Roja ante Burkina Faso

El técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, no ha tenido un inicio de concentración de acuerdo a lo deseado. Las sobrecargas musculares de varios de los integrantes de la Roja, además de la baja de Nicolás Castillo, tienen muy complicado al entrenador trasandino.

Como si eso no bastara, la dirigencia de Burkina Faso anunció que su equipo viajó con un elenco lleno de reservas, algunos que no son profesionales, a disputar el amistoso de este viernes (20:30 horas) en el Estadio Nacional, por lo que Macanudo no arriesgaría a sus titulares y optaría por probar a algunos jugadores ante los africanos.

“Vamos a seguir afianzando lo que pretendemos, lo que venimos haciendo y lógicamente, en ese contexto, vamos viendo las incorporaciones que ya vienen participando del proceso que llevamos aquí y que se vean dentro de un contexto adecuado, complementados y afianzando lo que venimos haciendo”, manifestó Pizzi sobre el posible 11 que alineará en la despedida de la Roja antes de la Copa Confederaciones 2017.

Pese a todos esos problemas, el DT de Chile quiere utilizar este partido para definir a los 23 seleccionados finales que viajarán a Rusia este lunes al certamen internacional, por lo que probará varias fórmulas en defensa y en ataque.

Con Claudio Bravo aún lesionado tras el fin de temporada en el Manchester City, el capitán de la Universidad de Chile, Johnny Herrera ocupará su lugar en la Roja, comandando una zaga que estaría liderada por Jean Beausejour por la izquierda, Guillermo Maripán y Enzo Roco como defensas centrales y Mauricio Isla por derecha.

Siempre con ese propósito, lo que no transaría Pizzi es el mediocampo, dejando a Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Leonardo Valencia (o Arturo Vidal) en la línea de tres volantes que alimentarán a los atacantes.

Debido al problema en la rodilla derecha que arrastra Felipe Mora desde el último duelo de la U en el Clausura 2017 ante San Luis, Angelo Sagal usaría el puesto de centro delantero, en vez de Eduardo Vargas, y sería acompañado por José Pedro Fuenzalida y César Pinares como punteros.

De esa forma, la oncena ante los africanos sería con seis jugadores que actuaron en la China Cup, conformado por Herrera en el arco; Isla, Roco, Maripán y Beausejour en defensa; Diaz, Aránguiz y Valencia (o Vidal) en mediocampo; Fuenzalida, Sagal y Pinares en ofensiva.