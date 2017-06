Noir fuera, Kalinski se entrampa y Ampuero a un paso: el crucigrama del plantel de la UC

El plantel de Universidad Católica regresó este lunes a los trabajos en San Carlos de Apoquindo después del receso de vacaciones y en su primera jornada de trabajo con miras al segundo semestre del 2017 emergieron numerosas novedades en cuanto a la conformación del primer equipo de la Franja.

Una de las más destacadas fue la confirmación de la continuidad del experimentado Milovan Mirosevic en la precordillera. El ídolo cruzado acordó seguir por seis meses más en el conjunto comandado por Mario Salas, pero todavía no ha definido qué hacer después de diciembre de 2017, a diferencia de su histórico compañero Mario Salas.

La extensión del contrato de Miorsevic fue uno de los temas que abordó el gerente deportivo de Cruzados José María Buljubasich, en una conferencia de prensa en la que explicó cada uno de los casos que han venido marcando la pauta de la UC durante el período de fichajes.

Tras una práctica en la que estuvieron presentes Claudio Sepúlveda, Diego Rojas y José Luis Muñoz, y de la que se ausentaron Enzo Kalinski y Jaime Carreño, el Tati dialogó con los medios y confirmó, entre otras cosas, la salida definitiva de Ricardo Noir, quien debe volver a Racing Club, elenco dueño de su pase.

A continuación el detalle caso a caso en voz de Buljubasich:

Salida de Ricardo Noir

“Racing manifestó, a través de su entrenador y la dirigencia, el deseo de que Ricardo continúe en allá, está dentro de los planes de la institución, así que nos han pedido finiquitarlo antes (su contrato termina el 30 de junio) porque lo necesitan, supuestamente, para que comience a entrenar. Lo de Tito se da por cerrado”.

Negociaciones con Enzo Kalinski

“Estamos viendo si podemos convencerlo de que siga con nosotros, depende de las ofertas que tenga, se ha visto lo que ha pasado con el mercado mexicano y es una competencia bastante fuerte para nosotros. Si podemos continuar con Enzo bienvenido sea, pero si no es así también estamos viendo otras alternativas. Hay voluntad de las partes, aunque eso no quiere decir que lleguemos a un acuerdo, pero a diferencia del caso de Tito que está cerrado, en caso de Enzo está abierto”.

Fichaje de Branco Ampuero

“Lo de Branco está avanzado, faltan algunos detalles mínimos, hay que ser cuidadosos con estas cosas hasta que no se firma. Generalmente no damos nombres, pero en ese caso está avanzado, faltan detalles. Eso sí, hasta que no esté cerrado todo, no podemos dar por hecho nada”.

Préstamos de Rebolledo y Carreño

“Es necesario que Raimundo Rebolledo tenga continuidad, así que va a jugar en Curicó por lo menos hasta diciembre. En el caso de Jaime Carreño, que no ha tenido continuidad el último tiempo, es necesario que compita, que se siga desarrollando. Va a estar seguramente en Everton, está avanzado. En ambos casos hay una extensión de sus contratos con Católica en pos de lo que estamos pensando en el desarrollo de los jugadores”.

Opciones de los que retornan de sus préstamos

“En el caso de José Luis (Muñoz) la idea es que se busque un lugar donde pueda jugar, porque las posibilidades aquí van a ser menores. Claudio (Sepúlveda) ha tenido un desarrollo importante en Huachipato, así que queremos que en ese caso siga jugando allá. En el caso de Diego Rojas no hay nada definido ciento por ciento, pero la idea es que si tiene la posibilidad de poder jugar, lo que no sucedió en Everton, la idea es que también pueda buscar una opción. Sobre Kevin (Medel) hay una propuesta de Everton y lo más probable es que continúe allá”.

Ofertas por Guillermo Maripán

“Hay jugadores que tienen cláusulas de salida, y si se pagan esas cláusulas nosotros somos respetuosos de los jugadores y su desarrollo y también hay opciones que estamos evaluando para reemplazar en el caso de sufrir partidas. Pero todo eso se va a dar siempre y cuando llegue alguna oferta concreta y se pueda ir. Hoy no contamos con ninguna oferta concreta por alguno de nuestros jugadores”.

Parot y Rosario Central

“No, no hay nada concreto, hay rumores, escuché en la prensa que se comentó algo, pero oficialmente no hay nada y Alfonso está entrenando acá”.

Rumores sobre Felipe Seymour

“Prefiero no referirme a cada jugador que sale, más allá de que con algunos lo podemos hacer porque hay que aclarar situaciones que pasan por nuestros hinchas. Pero sí, nosotros necesitamos, en el caso que Enzo no continúe, tener un jugador en esa posición, por lo que vamos a trabajar en eso, pero no vamos a dar nombres hasta que no estén avanzadas o cerradas las negociaciones”.