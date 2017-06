El distendido comentario de Cristián Álvarez sobre los controvertidos dichos de Johnny Herrera

En su último primer día como futbolista profesional, el capitán de Universidad Católica, Cristián Álvarez, optó por destacar su tranquilidad y motivación, así como también mostrar su sentido del humor cuando se le consultó por uno de los temas que marca la agenda del futbol chileno por estos días.

Tras entrenar con el plantel de honor de la UC en la primera jornada de trabajos en San Carlos de Apoquindo, después del receso de mitad de año, el Huaso brindó una conferencia de prensa y en ella se le preguntó por los controvertidos dichos del arquero Johnny Herrera, quien tras ser titular en el 2-0 sobre Camerún en la Confederaciones afirmó que “para mí siempre van a ser más importantes los partidos de la U”.

“¿Digo lo que pienso?“, expuso con ironía el curicano tras la pregunta sobre el meta azul. Luego de ello lanzó: “como me dijo una vez mi abuelito: ‘no te metas en hueas’, no tengo que opinar del tema, ¿qué voy a decir yo?, que diga lo que quiera, no me importa“.

Un poco más serio, complementó: “Yo tengo otro pensamiento, otras actitudes y no tengo que andar opinando de lo que dice Johnny, él siempre anda con esos comentarios un poco raros, es cosa de él, si lo estará diciendo de verdad, si es de corazón, no sé. Aparte, leí el título, no sé ni siquiera el tono de voz con el que lo dijo, tengo que ver bien la entrevista para poder opinar bien”.

Nervios

Respecto a su situación personal, el ídolo cruzado habló de sus sensaciones previas al inicio de un nuevo semestre, el que será el último de su extensa carrera. “Le comenté a mis compañeros, estaba un poquito nervioso antes de venir, ayer estaba nervioso, hoy día también estaba nervioso, pero lo tengo bien asumido“, declaró.

Eso sí, el medallista de Bronce en Sydney 2000 remarcó que “estoy tranquilo y motivado con hacer un buen torneo. Voy a seguir preparándome como lo he hecho siempre, aunque sea mi ultimo semestre, no voy a dejar de lado las cosas que hago habitualmente como profesional de esta materia. Quiero tratar de salir lo mejor posible de acá“.