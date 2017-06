Escupo a un rival y un triste recado a Buonanotte: los episodios extrafutbolísticos del díscolo Esteban Pavez

Esteban Pavez protagonizó un complicado momento en la madrugada de este jueves al chocar su auto, presuntamente en estado de ebriedad y luego se dio a la fuga para luego ser perseguido a balazos por Carabineros, que lograron su captura en la comuna de Ñuñoa.

De esta manera, el mediocampista agregó un nuevo problema al convulsionado momento que vive Colo Colo, tras la partida del meta Justo Villar, y de paso sumó un nuevo episodio al complicado historial del jugador, que en varias ocasiones ha dejado de lado su potencial futbolístico para hacer noticia por malas actitudes.

Pese que su detención en la intersección de Avenida Grecia con José Pedro Alesaandri, a eso de las 5:30 am de este jueves, es la muestra más grave de indisciplina por parte del jugador albo, su expediente también otros eventos que lo condenan.

Primero hay que recordar el condenable escupo contra el volante Marco Medel, en un clásico entre el Cacique y Universidad Católica en el Apertura 2015, como muestra de sus problemas de control.

En ese partido en San Carlos de Apoquindo fue expulsado por Patricio Polic y tras recibir seis fechas de castigo reconoció su error, prometiendo no volver a repetir una actitud semejante: “Quiero pedir disculpas públicas por mi actitud en el partido contra Universidad Católica… Asumo mi responsabilidad. Me comprometo a no volver a cometer esa falta. Estoy apenado y arrepentido”, señaló el jugador en esos tiempos. Para peor, los albos cayeron 2-1 y perdieron el invicto que llevaban en aquel certamen.

Pavez y su triste intercambio de palabras con Buonanotte (Foto: Agencia Uno)

Sin embargo, un año después volvería a demostrar su descontrol y contra el mismo equipo, cuando en noviembre de 2016 se enfrentó al argentino Diego Buonanotte, enrostrándole un accidente automovilístico en el que perdieron la vida tres amigos de su infancia, mientras él trasandino iba al volante.

“Asesino. Mataste a tus amigos”, habrían sido las palabras de Pavez, que fueron fuertemente criticadas por todo el mundo del fútbol. Finalmente el jugador no recibió sanción, pero su actitud fue reprochada por todos.

Él negó toda responsabilidad, señalando que “cuando tuve el problema con el jugador de Católica se hablaron muchas cosas. Mis compañeros y familia saben lo que realmente pasó. Para mí es un tema cerrado“.

Episodios desafortunados a los que el jugador sumó dichos fuera de la cancha, que lo mantuvieron en la polémica durante semanas. Para consignar, sus enfrentamientos por la prensa con la dirigencia de Blanco y Negro, que en varias ocasiones no le permitieron emigrar a fútbol más competitivos o con mayor poder adquisitivo, también los criticó por la salida de Paulo Díaz y el trato que han tenido con Claudio Baeza, así como la mayoría de juveniles surgidos del club.