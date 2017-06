Tuvo castigo: Esteban Pavez fue sancionado por Pablo Guede tras su detención

Hace una semana atrás el futbolista de Colo Colo Esteban Pavez protagonizó un accidente de tránsito con posterior detención en una persecución policial que terminó a balazos.

El volante se encontraba bajo los efectos del alcohol y solo un balazo de los policías en el neumático detuvo su fuga. Tras ser arrestado esa madrugada de jueves y quedar en libertad, se presentó a los entrenamientos del Cacique y viajó junto al plantel a La Serena para continuar con la pretemporada.

Tras el incidente, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que Pavez sería sancionado de forma interna y el entrenador Pablo Guede ya tomó cartas en el asunto.

Según dio a conocer el diario La Tercera, el mediocampista no será considerado por el técnico en los primeros compromisos de la temporada. Los albos enfrentarán a Deportes La Serena el 9 y 15 de julio por Copa Chile, y el 23 del mismo mes enfrentará a Universidad Católica por la final de la Supercopa.

Para dichos compromisos, el jugador formado en el club blanco no estará entre los titulares y no descarta dejar partir a Pavez, pese a que ofreció disculpas tras lo ocurrido durante esta jornada. En esa línea, en ByN ya buscan cerrar alguna oferta, ya que no están conformes con la actitud de uno de sus valores exportables.