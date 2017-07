El recado de Alfonso Parot a Pizzi: "Ojalá se pegue una mirada para acá"

Después de una temporada 2016-2017 en la que se tomó revancha en Universidad Católica y alcanzó su mejor versión en el fútbol profesional, al lateral Alfonso Parot se le abre el apetito a la hora de plantearse nuevas metas, entre ellas ser nominado a la selección chilena.

La Roja parece un objetivo a conseguir para el Poncho, por eso fue tema de conversación cuando en medio de la inauguración del Tour & Museo Cruzado tuvo que dialogar con los periodistas presentes en el evento realizado San Carlos de Apoquindo.

“Ojalá se de, yo voy paso a paso, entrenando de la misma forma. Si llega a aparecer la posibilidad de la Selección bienvenido sea y la voy a defender a muerte. Si no llega, no me voy a echar a morir tampoco. Estoy muy tranquilo, estoy trabajando para mí y para Católica por ahora“, dijo Parot sobre el asunto Selección.

Con cierta cuota de humor, el zurdo expresó que “el entrenador de la Selección siempre está buscando alternativas, ojalá se pegue una mirada para acá, pero estoy tranquilo, trabajando y a morir por Católica que es lo que me importa ahora“.

Cabe recordar que Alfonso Parot fue dirigido por el actual entrenador de la Roja, Juan Antonio Pizzi, durante el primer semestre de 2011. Macanudo y el Poncho coincidieron en la UC que perdió la final con la U del Apertura 2011 y que llegó a cuartos de final de la Libertadores del mismo año.

En otra arista, el zurdo habló sobre el duelo de la UC y Rangers que se jugará en Talca el domingo (12:00 horas en el Fiscal de Talca). “Esperemos estar a la altura. Contra un rival muy complicado se inicia una nueva Copa Chile, en la anterior no partimos muy bien con Santiago Morning, así que ahora esperamos hacerlo distinto y partir de gran manera ante Rangers para así pasar a la siguiente llave“, comentó.