Mario Salas valoró el juego de la UC y jugó al misterio con los arribos de Vidal y Vargas

Universidad Católica derrotó por 1-0 a Rangers en el debut de Copa Chile. El cuadro cruzado no convenció con su juego intermitente y sólo ofreció destellos, principalmente en los pies de Diego Buonanotte. Sin embargo, el técnico de la franja, Mario Salas, defendió a su escuadra y reconoció que hay varios aspectos por mejorar.

“Es un resultado justo, el equipo mostró a ratos una cara que queremos ver más adelante. Aunque ellos se generaron las posibilidades de empate en el final, nosotros debimos tener mayor contundencia y haber cerrado antes el marcador. Esperamos levantar nuestro nivel de juego para el próximo partido que será duro, muy complicado y sabemos que debemos dar un paso cualitativo que nos signifique tener un mejor rendimiento“, aseguró Salas.

Luego, el entrenador continuó su análisis del duelo al sentenciar que: “Yo no pensaba que por hacer el gol (a los 4′ obra de Germán Lanaro) en los primeros minutos, el partido iba a tener una diferencia notable en el juego. Después de nuestro gol nos equilibran el juego y perdimos la pelota. En el segundo tiempo cambiamos el foco que nos permitió, en algunos pasajes, tomar el control“.

El ex técnico de Barnechea, elogió a los de la séptima región: “Es un equipo que tiene muy buena idea de juego y aprovecha sus individualidades“, para luego agregar que “esta llave está muy difícil y hay que preocuparse de Rangers, que más allá de ser estigmatizado por ser un equipo de Primera B contra uno de Primera A, fue un equipo que al frente nuestro jugó bastante bien y mostró gran motivación. En algunos pasajes nos logró neutralizar y superar, de alguna forma nos pudimos reponer, sobre todo en los últimos minutos del segundo tiempo”.

El Comandante entregó las claves para mejorar el nivel de juego exhibido en Talca: “creo que tenemos que seguir trabajando a nivel defensivo y también ofensivo, porque tuvimos varias oportunidades para ampliar el marcador. Hubo chispazos de buenos momentos de Universidad Católica, de buen fútbol, juego, y esperamos que estos puedan tener una regularidad durante el partido. Vamos a trabajar para eso”, enfatizó.

Para cerrar, Salas se refirió al mercado de fichajes dentro de su escuadra, sin dar luces de los posibles arribos de Benjamín Vidal y Jeisson Vargas a la institución cruzada. Y de paso, negó que Alfonso Parot se vaya a Rosario Central: “Él sigue en el equipo, son sólo especulaciones“.

“Vargas es de la casa, esperamos definir ese tema“, dijo sobre Jeisson quién podría regresar al club tras su paso por Estudiantes de La Plata en Argentina.

Cuando le consultaron por Vidal fue sincero: “En el fútbol uno no puede hablar de las cosas cuando no están definidas. Me encantaría que llegase. Ojalá esté cerca“.