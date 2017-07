La molestia del Mago Valdivia en Twitter: "No generen humo cuando no es necesario"

Jorge Valdivia volverá al Monumental vistiendo la camiseta de Colo Colo, esta noche desde las 20:00 horas en un duelo amistoso ante Huachipato por la Noche Alba, donde el Cacique presentará a su plantel.

Sin embargo, el Mago expresó su molestia esta mañana de miércoles con una publicación de La Tercera, que hablaba de un supuesto “divorcio” entre el plantel y el entrenador Pablo Guede.





Publicidad





“¿Divorcio? mientras todos entendieron que yo hablaba sobre mi estado físico, sobre la diferencia de entrenar a jugar, @latercera prefirió irse x el lado del conflicto, de la mala onda, el deseo de generar problemas innecesarios, decir ‘estoy para una maratón’ no es una crítica hacia nadie“, sentenció Valdivia.

Publimetro.cl Colo Colo quiere reencantar a su público con Jorge Valdivia en una “sorpresiva” Noche Alba Los albos contarán por primera vez con el Mago en cancha tras confirmarse su regreso al club. El equipo del criticado Pablo Guede prueba fórmulas ante Huachipato.

“Es solo una expresión que muchos entendieron menos ustedes, vayan e infórmense con gente del fútbol. No sean básicos no quieran generar una mala onda donde no la hay“, prosiguió.

Asimismo, el Mago criticó que “vengo llegando y sin ánimos de crear problemas, no generen ‘humo’ cuando no es necesario y tendrán una mejor acogida de parte del profesional que día a día se levanta para trabajar en armonía. Solo ustedes entendieron mi respuesta sobre mi estado físico“, cuando dijo “físicamente estoy para correr una maratón”.

Finalmente, hizo un llamado a los hinchas para que vayan a la Noche Alba de esta noche: “Como una crítica hacia x persona, disfruten sus trabajos y no por agradar al editor con un título más llamativo, generar o tratar de generar ‘humo’. Espero reciban @latercera el mensaje, porque este tipo de ‘humo’ después lleva a que uno no quiera darles entrevistas. Saludos y los espero a todos los hinchas hoy a la noche. Juntos somos más fuertes“.