Ojo Alexis: Arsenal gana su primer partido de pretemporada con gol de su nueva estrella

Mientras Alexis Sánchez hace noticia por sus vacaciones junto a la actriz Mayte Rodríguez, su club inglés Arsenal comenzó la pretemporada con el pie derecho en su gira por Australia.

Allí comenzó a brillar el delantero francés Alexandre Lacazette, que anotó este jueves en el estadio olímpico de Sydney el segundo gol gunner ante el Sydney FC, campeón de Australia, en partido amistoso que ganaron los ingleses por 2-0.

El ex jugador del Olympique de Lyon, es el gran precio de la temporada de los del norte de Londres, que pagaron 60 millones de euros por su carta e inmediatamente comenzó a dejar su marca.

El ariete, luego de entrar a la cancha en la segunda mitad, sólo necesitó 15 minutos para estrenarse como goleador del Arsenal. El otro gol lo marcó el alemán Per Mertesacker a los 3′.

La gira de los Gunners por Australia contempla otro duelo antes de un viaje a China para continuar con los cotejos de preparación para la campaña 2017-18.

Mertesacker scores Arsenal's first goal of the pre-season. 1-0 [ @ArsenalTerje ]pic.twitter.com/MdqVipnEQW

— Lacazette 😄 (@Fyucha_) July 13, 2017