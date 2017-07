Nico Córdova ironizó con el sobrevalorado mercado: "Aparecen precios casi del Real Madrid"

Santiago Wanderers empezó mal el semestre con su caída 2-0 ante Cobresal por Copa Chile. Nicolás Córdova, técnico del decano, comentó la vuelta de este duelo ante los mineros pero, puso el mayor énfasis, en la llegada de los últimos refuerzos para cerrar su plantel, ironizando con el elevado precio de algunos futbolistas.

“Hay que traer un delantero, pero es muy poca la gente que anda dando vuelta y por ello es que hay que ir afuera y de pronto aparecen precios casi del Real Madrid. No hemos parado de ver jugadores y espero que antes del encuentro con Unión Española (1ra fecha del Transición) ya tengamos algo“, señaló Córdova sobre el tema fichajes a El Mercurio de Valparaíso.

El ex adiestrador Palestino se apuró para aclarar que “no vamos a traer por traer“, para luego comentar la situación del segundo portero, tras la vuelta de Yerko Urra a Huachipato “David (Pérez) tiene enormes condiciones, pero no ha jugado a nivel profesional“.

Publimetro.cl Wanderers pierde a Yerko Urra y acusa a Huachipato de “deslealtad y falta de respeto” La posible partida Carlos Lampe obligó a los acereros a pedir el regreso de Yerko Urra, quien había llegado en calidad de préstamo a los caturros. En el puerto, ya pusieron el grito en el cielo

También, Córdova analizó la vuelta ante los de El Salvador, partido que se juega este viernes 21 de julio en Valparaíso y donde deben remontar una desventaja de dos goles si quieren seguir con vida en la Copa Chile.

“Independiente de si avanzamos o no, queremos tener una presentación convincente. Lo que queremos es clasificar, pero un proyecto no puede desalinearse por un primer traspié. Soy el primero en entender que el fútbol se vive de resultados, pero nuestra apuesta es por un largo plazo“, aseguró.

Para cerrar, se mostró optimista y defendió su accionar al frente de los Caturros: “Siento que hemos tenido la mejor semana de trabajo desde que estoy en Valparaíso. Mi tranquilidad pasa por la autoexigencia de los jugadores, estamos convencidos de lo que hacemos al frente del equipo“, finalizó.