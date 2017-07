Mosa no se asusta por amenazas de muerte en su contra: "No me amedrentan"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a las amenazas de muerte a las cuales fue víctima el pasado lunes en las afueras del estadio Monumental, donde un grupo de hinchas de Colo Colo llegó con pancartas, coronas y rayaron el recinto deportivo con la consigna “Fuera Mosa, te vas o te mueres“.

Tras el Consejo de Presidentes que se realizó en la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), el empresario puertomontino se refirió a esos hechos y espera que la justicia realice su trabajo.

“La verdad es que no son agradables, pero no me amedrentan y no me quitan el objetivo principal de sacar a Colo Colo campeón. me habría gustado que no habrían existido”, sentenció Mosa.

En esa línea, el directivo de la concesionaria que dirige al Cacique expresó que “ojalá la justicia pueda hacer su trabajo y erradicar a este tipo de personas del fútbol chileno“.

Otro de los temas por los cuales fue consultado el presidente de ByN fue la renovación de Esteban Paredes, quien finaliza contrato en diciembre y tiene una oferta de Peñarol de Uruguay, club que le ofrece contrato por un año y medio y un sueldo mayor al que gana en Colo Colo.

“La directiva de Colo Colo quiere que Esteban Paredes termine su carrera en Colo Colo. Estamos trabajando para eso y a partir de la otra semana vamos a ver ese tema“, finalizó Mosa.