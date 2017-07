Salas quiere la Supercopa y no se fía del mal momento albo: "Colo Colo no es sólo Valdivia"

Universidad Católica se enfrenta a Colo Colo para definir al campeón de la Supercopa de Chile este domingo y su entrenador, Mario Salas, espera obtener un triunfo que cambie la suerte que ha tenido contra el campeón de Copa Chile bajo la dirección de Pablo Guede.

El Comandante registra un empate y tres derrotas en este registro con el que considera un amigo, como declaró en la conferencia de prensa previa al esperado cotejo que se jugará el domingo a las 12:00 horas en el Estadio Nacional.

“Es una amistad futbolística y siempre hemos tenido contacto, se une por la relación profesional y es algo muy grato (…) Pero no tengo el mejor recuerdo de estos partidos porque perdí, no son gratos, a mí me gusta mucho ganar, me gusta el cómo se gana, pero estoy para ganar“, señaló en la sede de la ANFP.

En lo futbolístico, el adiestrador cruzado anunció que irán por la esquiva victoria, pero respeta el nivel del Cacique que contará con Jorge Valdivia como eventual titular para el choque del domingo.

“Colo Colo no es sólo Valdivia, tiene individualidades que te pueden definir un partido, pero tenemos que tener un foco especial en él. Si soltamos las marcas y no estamos atentos, lo más probable es que se salgan con la suya. De todas formas ellos no son solo Valdivia, también es (Jaime) Valdés, es (Esteban) Paredes, es (Claudio) Baeza y los que vayan a jugar, es un equipo muy peligroso por la jerarquía de los jugadores“, aclaró.

Salas valora el trabajo realizado en la temporada y la incorporación de Jeisson Vargas para poder luchar mano a mano con los clásicos rivales esta temporada y recuperar el título del fútbol chileno.

“Nos hemos preparado muy bien, tanto ofensivamente como defensivamente, tenemos que presionar mucho para obstaculizar el juego de Colo Colo. La presencia de Jeisson va a ser muy importante, es un jugador que cuando estuvo en Católica rindió muy bien y esperamos que su performance sea algo mejor que la anterior experiencia“, sentenció.

Para finalizar, apuesta a ganador en el duelo que se jugará en el estadio Nacional a las 12 horas del domingo: “Pablo tiene una estrategia muy impredecible, son equipos que te proponen un gran desafío. Esperamos que Católica salga triunfador del partido que viene, estamos muy enfocados, con las pilas puestas y tenemos que poner toda la energía para ganar, hemos trabajado como siempre para obtener la victoria“.

