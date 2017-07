El lamento de Buonanotte en la UC: "Es una pavada pensar hace cuántos partidos no se le gana a Colo Colo"

Universidad Católica alcanzó seis encuentros sin saber de victorias ante Colo Colo tras la dolorosa derrota 4-1 en el Estadio Nacional por la definición de la Supercopa 2017. Y aquella seguidilla de malos resultados está compuesta por cinco derrotas y un empate. Un amargo registro, sin embargo tras el duro golpe en Ñuñoa, desde el plantel de la UC le restaron importancia a la descrita mala racha.

“Eso no importa, es una pavada (tontería) pensar hace cuántos partidos no se le gana a Colo Colo. El tema aquí es que se perdió una final y no se puede perder, nada más“, declaró el mediocampista argentino de la Franja, Diego Buonanotte, cuando se le preguntó por el mal registro que arrastran los estudiantiles jugando ante el Cacique, cuando se disponía a abandonar el Nacional.

El Enano fue uno de los pocos en sacar la voz en el golpeado plantel cruzado. En dicho plano, el trasandino comentó que “hicimos un sacrificio grande, no nos merecíamos perder de la forma en cómo se perdió, pero son cuestiones nuestras: en 10 minutos nos meten dos goles, la ventaja en el marcador no nos duró nada, son errores nuestros. Estamos tristes, pero somos grandes y hay que poner la cara“.

Más allá de la derrota, al ex River Plate se le consultó por el nivel de juego exhibido por la UC en la Supercopa, ante lo que respondió que “creo que hicimos un buen partido, más allá de perder, pero lo que pasa es que en este tipo de partidos es que con eso no alcanza, siempre hay que dar un poco más“.

Continuando con su diagnóstico, Buonanotte expresó que “en lo personal estoy bajoneado porque se pierde una final, estoy golpeado, se hizo un sacrificio muy grande, todo el tiempo luchando para lograr las cosas y no se puede. Me voy muy triste y caliente porque perdí una final. Yo prefiero jugar mal y ganar“.

Además, al argentino se le preguntó por el cometido del juez Julio Bascuñán, con quien sostuvo varias discusiones en el terreno de juego. “El árbitro hace lo que puede, tiene errores como nosotros, pero yo no me enfoco en los árbitros, me enfoco en lo que hace Católica, que es mi equipo, nada más“, aseguró.