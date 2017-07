Uno a uno de la UC: un equipo que no apareció y fue barrido por Colo Colo

El uno a uno del elenco cruzado en esta final de la Supercopa, instancia en la que cayeron 4-1 ante Colo Colo.

Cristopher Toselli: El seleccionado nacional no tuvo nada que hacer en los goles albos. Cada vez que fue requerido respondió bien, sobre todo en los remates más peligrosos de Jaime Valdés y Jorge Valdivia.

Juan Carlos Espinoza: El Cacique cargó su ofensiva por la banda que ocupaba el ex Huachipato, quien se vio sobrepasado en la marca. En contrapartida, se proyectó un par de veces con mayor éxito, centrando para Silva en el primer tiempo y rematando en el segundo al cuerpo de Orión. Al debe en lo defensivo.

Benjamín Kuscevic: El canterano fue de los mejores de la UC. Estuvo bien en la marca en el primer tiempo y decayó, como todo el equipo, en el segundo. Marcó el único tanto de la franja a los 28′ con golpe de cabeza. En el 2-1 de Andrés Vilches salió a destiempo, empañando un tanto su jornada.

Germán Lanaro: El ex Palestino no mostró solidez en el fondo y cometió un par de faltas por salir a destiempo. Se vio bajo en comparación con su compañero en la zaga y otra vez no estuvo a la altura en este tipo de partidos.

Fernando Cordero: Al Chiqui se le notó que no venía jugando de lateral. Llegó tarde en la cobertura de dos de los goles albos. Intentó proyectarse y rematar desde lejos, una de sus principales características, pero sin éxito. Sembró las dudas sobre si es el reemplazante idóneo para Alfonso Parot en la banda izquierda defensiva.

César Fuentes: El volante fue otro de los que no anduvo en esta Supercopa. Inició el partido presionando la salida colocolina, pero se desordenó con el correr del partido y se diluyó ante los volantes albos. Fue reemplazado por Carlos Espinosa a los 62′.

Luciano Aued: Otro rescatable en la UC. El argentino recuperó varios balones en la primera etapa y se asoció, por momentos, de buena forma con Diego Buonanotte. Además, mostró ganas e intentó con varios remates de distancia que inquietaron a Orión. En la segunda etapa se contagió con el bajo rendimiento de sus compañeros e incluso, cometió la mano en el penal que significó el 3-1 albo, ganándose amarilla por la acción.

Diego Buonanotte: De los más inquietos en el primer tiempo, llevó peligro con su habilidad al área contraria y provocó tarjetas amarillas para Julio Barroso y Claudio Baeza. Intentó con un par de remates pero se fue apagando con el pasar de los minutos.

José Pedro Fuenzalida: El Chapa lo tuvo en la primera etapa con un remate desde fuera del área. También centró en el 1-0 de Benjamín Kuscevic. Su accionar decayó y se mostró impreciso las pocas veces que desbordó en la segunda etapa.

Santiago Silva: Movedizo en el comienzo, tuvo dos claras en la primera mitad, en la segunda erró sólo tras gran tapada de Orión, aumentando las dudas por su falta de gol desde que está en la precordillera. En la segunda etapa quedó aislado en el ataque cruzado y casi no entró en juego. Otro que quedó al debe en los universitarios.

Diego Vallejos: Intrascendente el ex Audax Italiano. No fue factor por su banda y perdió casi todos los duelos con Luis Pedro Figueroa y Felipe Campos. Fue reemplazado a los 67′ por Jeisson Vargas.

62′ Carlos Espinosa: El ex Huachipato entró para dominar el balón en mitad de cancha pero no lo logró. Se ganó una amarilla por clara falta sobre Jaime Valdés cuando pajarito arrancaba con peligro.

67′ Jeisson Vargas: Entró cuando perdían 3-1 y no gravitó, aún más, casi no tocó la pelota y no participó del débil circuito ofensivo que en ese momento tenía la UC.

75′ David Llanos: Manotazo de ahogado de Mario Salas cuando ya estaba consumado el 4-1. El delantero reemplazó a Juan Carlos Espinoza y no incidió en el duelo.