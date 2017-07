El Chiqui Cordero responde a los Cruzados: "El hincha puede putear y decir lo que se le plazca"

El presente de Fernando Cordero vuelve a ser complicado en el eterno vaivén que debe enfrentar en su relación con los hinchas de la Universidad Católica que han criticado su nivel, especialmente tras la dolorosa goleada frente a Colo Colo en la Supercopa de Chile.

El Chiqui pasa de ser uno de los referentes del plantel, a ser el más criticado del equipo de Mario Salas, situación que lo complica de cara al Torneo de Transición en que los Cruzados debutan este sábado ante la Universidad de Concepción, sin embargo, el lateral-volante lo asume con madurez.

“El hincha puede putear y decir lo que se le plazca. Soy jugador profesional y sí he conversado vía redes sociales con algunos fanáticos, lo he hecho de fútbol pues son críticas constructivas y ellos después terminan agradeciéndome“, comentó en conversación con el CDF.

En el Clausura 2015/16 su despliegue por la banda izquierda sacaba aplausos, por eso el jugador cree que todo puede ser una cuestión de rachas y decide hacer oídos sordos a la molestia de algunos, pese a que ganó tres títulos con los de la franja en el 2016 (Clausura, Supercopa y Apertura).

“Lo que me diga el hincha, cuando no es crítica constructiva, trato de no pescar mucho, porque te llena la cabeza de cosas y te empiezas a cuestionar tú mismo. Hay hinchas que no les gusta mi juego, pero hay otros que sí, a mi me importa más lo que me diga mis compañeros y el profe. Yo a la gente le digo que siempre doy el 100%, pero cuando tengo que responder lo hago”, explicó.

Cordero deberá pelear el puesto con la llegada de Germán Voboril a San Carlos de Apoquindo, pero no le teme a la presión, ahora buscará darle más intensidad a su juego para recuperar el cariño de la hinchada cruzada.

“Hubo un año que me pifiaban mucho, después me aplaudía. No me complica pues, y trato de trabajar siempre para que el equipo ande bien y si me toca de titular lo haré lo mejor posible y si estoy en la banca o afuera trato de aportar al equipo“, finalizó.