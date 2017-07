Guede guarda silencio tras dichos de Mark González: "No voy a perder el tiempo en responderle"

La polémica del momento son los dichos de Mark González contra Pablo Guede, tras su salida de Colo Colo. El zurdo trató con duros términos a su ex entrenador, calificándolo de “bipolar” y “mala persona”, entre otros adjetivos.

Y este jueves vino la palabra de Guede sobre el tema, aunque el director técnico del Cacique no quiso ahondar sobre el tema y optó por guardar silencio en la conferencia de prensa.

“En todos estos casos, en toda mi carrera como entrenador, jamás me referí a una persona en público. Es su opinión, que opine lo que quiera y no voy a perder el tiempo en responder“, dijo en primer término.

“Tenemos cosas más importantes en que pensar y lo que se dijo es problema de él, la gente no es tonta. No voy a romper los códigos, nunca lo hice y no lo voy a hacer. Tengo que velar por el interés de 23 personas que se están matando por intentar sacar a Colo Colo campeón“, sentenció.

“A mí no me hace daño, el problema lo tiene él. Sé muy bien quien soy y la gente que me conoce sabe cómo soy“, añadió.

Publimetro.cl Polémicas no le faltan: Mark González se suma a la lista de duros críticos de Guede El zurdo no se guardó nada al referirse del técnico. Lo mismo ya había pasado antes con Felipe Núñez, Leandro Romagnoli o el presidente de San Lorenzo, quienes no guardan el mejor recuerdo de Guede.

Al momento de insistirle sobre el tema, Guede prosiguió en la misma y explicó: “No me voy a referir a sus declaraciones, no corresponden. No le contesté nunca a ningún jugador por la prensa, trato de decir siempre las cosas a la cara, mano a mano y no lo voy a hacer ahora. No voy a romper esa línea y me quedo con lo que pasa adentro“.

“Uno no puede contentar a todo el mundo y él sabrá por qué sale con esa agresividad y el daño que busca hacer. Yo tengo familia, pero mantengo la línea, soy el entrenador de Colo Colo y después el tiempo da y quita razones, y siempre digo lo mismo en estos casos, pero la gente no es tonta“, cerró.

Publimetro.cl Mark González se lanza con todo contra Guede: “Es rencoroso, bipolar y mala persona” El zurdo no se guardó comentarios para referirse a su salida de Colo Colo y sus dardos apuntaron al DT argentino. Además, descartó haberse ofrecido a la UC.

Guede: "Jamás me referí a una persona públicamente y no lo voy a hacer ahora. Que él (Mark) piense lo que quiera. Yo no le voy a contestar" — Colo-Colo (@ColoColo) July 27, 2017

Pablo Guede: "No me hacen daño (sus palabras). El problema lo tiene él (Mark)". — Colo-Colo (@ColoColo) July 27, 2017