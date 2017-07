Guede reconoció posible partida de Rivero y aclaró la situación de Pedro Morales en Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, habló de varios temas este jueves en su habitual conferencia de prensa en el estadio Monumental, de cara al inicio del Torneo de Transición, donde los albos debutarán el domingo ante Deportes Antofagasta (18:00 horas en el recinto de Macul).

Como era de esperar, las preguntas estuvieron centradas en las declaraciones de Mark González, las cuales aclaró de entrada y luego se refirió a varios temas. Reconoció que Octavio Rivero puede partir, se mostró feliz con la renovación de Esteban Paredes y también, comentó los movimientos defensivos que trabaja en la semana.

Estado físico de Jorge Valdivia: Al Mago hay que ir conociéndolo día a día, vamos con competencia y tenemos que recuperarlo día a día. Nos pusimos un objetivo con él al igual que Paredes y Valdés. Vamos a recuperarlo bien y veremos cómo recupera desde el domingo al miércoles. El ritmo de juego y de partido lo tiene. En el minuto 85 bajó a recuperar una pelota en nuestra aérea y ahora viene lo importante de que mantenga ese nivel durante la mayor cantidad de partidos.

Posible partida de Octavio Rivero: Hablé con él y tiene claro lo que quiere. Sabe que sí se tiene que quedar acá rendirá al cien por ciento y si parte que es su deseo es un beneficio para el club, pero en lo personal quedo tranquilo porque lo hablamos y si se queda será importante para Colo Colo.

Renovación de Esteban Paredes: Es importante para todo el club y queda tranquila toda la gente, y como dijo el presidente había que momificarlo al Tanque y se lo ganó, hizo un trabajo muy bueno y contar con él es bueno. Seguir teniéndolo es muy bueno para el plantel y el equipo.

Su relación con Julio Barroso: A mí dame las discusiones que tengo con Julio porque me hacen crecer como entrenador y en lo personal me gusta porque tenemos la misma intención de querer ganar los domingos.

Publimetro.cl Guede guarda silencio tras dichos de Mark González: “No voy a perder el tiempo en responderle” “No le contesté nunca a ningún jugador por la prensa”, dijo el entrenador sobre las palabras del ex jugador de Colo Colo. “La gente no es tonta”, sentenció.

Las campañas de Colo Colo en los últimos años: No puedo hablar del pasado, hablo del año que llevamos nosotros y paso y ahora no debemos cometer esos errores, pero poner excusas no es lo mío y ahora seguir adelante.

La forma de defender de Colo Colo: Lo que uno quiere es que el equipo contrario no te llegue nunca y uno llegar cien veces, pero las situaciones fueron iguales y al frente estaba Católica que ataca constantemente. Es verdad que cuando llega el rival es por falencias defensivas y en el global llegamos más que ellos y atacamos más que ellos.

Su estado anímico: Lo que tengo claro es que no estoy en un lugar donde no quiero estar. Uno con los gestos demuestra como está, pero yo no festejo los títulos, siempre tengo el mismo comportamiento y los que tienen que festejar son los futbolistas.

La situación de Pedro Morales: El presidente me fue muy claro y es el que manda, y me dijo te traigo a Valdivia y no llega nadie. Es una gran persona, el plantel lo quiere, está comprometido con el plantel y como futbolista es un gran jugador y no depende de mi. Tienen que haber algunas circunstancias y si el presidente quiere ficharlo, él vera, pero traer a otro jugador no lo vamos a traer.

La charla que tuvo con el plantel tras la Supercopa: No quiero contar cosas de la intimidad y son cosas muy internas de cómo vamos a plantear el partido el domingo. Hablamos como defendemos los córners, las jugadas y yo le pregunto a los jugadores si hicimos bien o no los movimientos.

Los ataques públicos en su contra: No las comparto porque no lo hago, pero cada uno tiene el derecho de actuar como quiera, es así y no estoy en la cabeza de las demás personas. No sé cuál es el beneficio que tienen de hacer declaraciones públicas y no sé si se sentirán más fuertes o quieren notoriedad cuando no la tienen en su trabajo. Yo me baso en el trabajo y cada cual actúa como quiere en su vida.