Kuscevic narra cómo vivió la jugada más polémica del debut de la UC en el Transición

Minuto 87 del encuentro entre la UC y la Universidad de Concepción en San Carlos de Apoquindo y se produce una de las jugadas más polémicas de la primera fecha del torneo de Transición: el delantero penquista Jean Meneses dispara a portería y el defensa cruzado Benjamín Kuscevic evita la conquista bloqueando el disparo con la mano. El árbitro Felipe González cobra penal.

Pero de ahí vendrían un par de minutos de discusión en plena cancha y tras un diálogo entre González y uno de sus asistentes, finalmente se determina que en la jugada previa el remate de Meneses hubo fuera de juego de Michael Lepe. La repetición ratificó la tardía decisión referil.

“El árbitro tomó una decisión correcta al no sancionar el supuesto penal, era una jugada inválida, el juez de línea se demoró en levantar la bandera y después se retractó bien el árbitro“, comentó al respecto el propio Kuscevic, este lunes en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo.

Consultado por cómo vivió aquella jugada, el zaguero que pasó por la Sub 19 del Real Madrid sostuvo que “yo estaba jugando, la verdad no me fijé si levantó la bandera o no, sólo sé que cobró el penal, no sé quién le habrá avisado que era una jugada inválida, quizá tardó un poco más de lo normal, pero tomó una decisión correcta“.

El último detalle

Por otro lado, el central de 21 años se refirió a la falta de gol que ha exhibido Universidad Católica en sus últimas presentaciones, la que le ha costado severas críticas al uruguayo Santiago Silva. “Por un tema de fortuna o suerte no se están dando los goles, me preocuparía más si no nos generamos ocasiones de gol“, opinó.

Al fudamentar su comentario, Kuscevic aseveró que “creo que son detalles. La final con Colo Colo no la perdimos solamente por eso, fueron muchos factores. Si concuerdo que está faltando ese último detalle, ese último empujón para que la pelota entre. Pero no es tarea de un solo jugador, es una tarea que podemos tener todos. Espero que los partidos que vienen esos se nos dé y mantener el arco en cero“.

Además, el formado en las inferiores cruzadas respaldó al cuestionado Tanque Silva. “No estoy de acuerdo con esas críticas, creo que somos todos un equipo, se carga mucho la mano a los delanteros, lo mismo pasa con los defensas cuando nos hacen goles en los últimos minutos, es un trabajo que tenemos que hacer todos. Santiago es un gran jugador, una gran persona, espero que se le den pronto los goles, sobre todo por él, los goles es tarea de todos, no sólo de un jugador“, dijo.

Además, el defensor que ha sido titular en el arranque de semestre en la UC comentó su llamado a la seleción chilena Sub 21 que disputará un amistoso con su similar de Francia.

“Siempre es un orgullo representar a la Selección, es para lo que uno trabaja y espero hacerlo de la mejor forma y mantener el nivel más alto posible. Me había tocado estar en la Sub 16, Sub 17 y Sub 20 en la Selección, siempre he tratado de hacerlo de la mejor forma, con esa disposición voy“, declaró.