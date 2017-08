"Lo de Messi es insólito, dicen que lo absolvieron por un apretón de manos de su auspiciador"

El arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió a la posible pérdida de puntos que podría sufrir Chile por el “caso Nelson Cabrera” que expuso Bolivia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), y que podría sacar a la Roja de la zona de clasificación directa al Mundial de Rusia 2018.

Antes fueron Marcelo Díaz y Claudio Bravo, quienes realizaron un negativo análisis de lo que puede decir esta corte, asegurando que van a devolverle las unidades a los altiplánicos. Ahora fue el turno del portero suplente de la Selección, que no guardó nada.

“Es un tema difícil, pienso que lo más justo es que cuando se dan, se queden lo puntos acá. Bolivia metió un jugador que no debía jugar y si hay algo que no está en regla, hay que castigar como corresponde y no hay más que darle“, dijo Herrera en conferencia de prensa.

Fiel a su estilo, el guardameta de la U no es muy positivo para añadir que “que sea Argentina, que le han dado la venia con Messi que es insólito, dicen que lo absolvieron por un apretón de manos de su auspiciador“.

“Pero esto va mas allá de un auspiciador y hasta en el barrio se penaliza, como no va a ser a nivel de selección“, complementó.