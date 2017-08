Salas baja la presión al momento de la UC: "No creo en eso de nos hayan tomado la mano"

El arranque del segundo semestre de 2017 en Universidad Católica ha estado marcado por la falta de gol que ha exhibido el elenco comandado por Mario Salas. Pese a su conocida vocación ofensiva, el conjunto de la precordillera sólo ha marcado dos goles en los tres duelos oficiales que ha jugado desde se retomó la actividad futbolística en Chile.

Ante ello, el propio Salas reconoció que “evidentemente hay una falta de gol. En los últimos tres partidos hemos hecho dos goles, es un rendimiento al que Católica no está acostumbrada. No han sido mucho goles, pero vamos a mejorar. Desde este partido a los que vienen vamos a hacer todo lo posible por mejorar“.

Al ser consultado por los motivos de aquella escasez de anotaciones, el Comandante descartó que el resto de los equipos del medio local le hayan “tomado la mano” a su reconocida propuesta futbolística. “Hay de todo un poco, pero no creo en eso de nos hayan tomado la mano“, aseguró el director técnico de la UC.

Argumentando dicha posición, el viñamarino sostuvo que “creo que eso va un poco en la forma en cómo se plantean los partidos: hay equipos que nos plantean de igual a igual, pero generalmente los equipos nos plantean de chico a grande, incluso Colo Colo nos ha planteado muchos partidos de esa forma, entonces hay que trabajar para ganar esos partidos, para tener las herramientas, pero también es cierto que hay cosas que se han mantenido, por ejemplo, Católica fue el segundo equipo más goleador del semestre pasado con 26 goles, entonces eso habla que hay un sustento“.

En base a lo mismo, el ex rugbista estableció que “aquí lo impredecible pasa otras cosas, no por el estilo. Lo impredecible pasa por la táctica, por la estrategia, por las individualidades, por cómo generar un estado armónico para que los jugadores puedan rendir a sus anchas, pero no pasa por una propuesta o un estilo“.

Sobre el rendimiento exhibido por su equipo en lo que va de semestre, Salas comentó que “lo he visto de menos a más. Con la U. de Concepción tuvimos un segundo tiempo que estuvo dominado absolutamente por nosotros y también significó generarnos muchas ocasiones y tener la posibilidad de marcar“.

Los árbitros y el VAR

En otro tema, el bicampeón con la Franja comentó los bullados errores arbitrales que se han visto en las últimas jornadas en el fútbol chileno, especialmente tras lo ocurrido este miércoles en el duelo Colo Colo-La Serena por Copa Chile.

“A mí me da la impresión más allá de cualquier cosa, que estamos en un muy buen momento debido a todo lo que ha pasado, para tener una reestructuración total en el arbitraje chileno. Nosotros necesitamos árbitros especialistas, que consuman fútbol las 24 horas del día y que estén capacitados para dirigir nuestro fútbol profesional. Pero ha quedado demostrado en este último tiempo que el arbitraje también necesita dar un paso paso cuantitativo importante“, planteó.

Por lo mismo, aseveró que “cada día somos más profesionales los jugadores, técnicos, dirigentes, periodistas. Los árbitros deberían ir por ese camino. Necesitamos árbitros especialistas, que consuman fútbol y estén capacitados. Es un buen momento para dar un vuelco importante. Es momento de preparar especialistas para que esto no vuelva a ocurrir“.

Sustentado en aquella postura, el DT cruzado manifestó que “no nos podemos cerrar a la tecnología en el fútbol. A mí me gusta la idea del VAR, de ver a través de imágenes qué sucedió. Eso le da justicia en algunas cosas puntuales y que son trascendentes en el fútbol“.