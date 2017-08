Neymar responde a los críticos por fichar en el PSG: "Nunca me ha movido el dinero"

Se acabó la teleserie en el mercado de fichajes europeo: Neymar fue presentado oficialmente por el PSG, menos de 24 horas después que el mismo pagara la cláusula de rescisión de su contrato que ascendía a 222 millones de euros a Barcelona. El formado en Santos hizo sus primeras declaraciones como jugador del equipo francés, en las cuales negó que su fichaje se deba a cuestiones puramente económicas.

“Los que piensan que vengo por dinero no saben nada de mi vida. Nunca me ha movido el dinero. Lo primero que pienso es en mi felicidad y en la de mi familia“, señaló el futbolista.

El seleccionado brasileño entregó su primera impresión sobre el cuadro de la capital gala, con la que espera repetir los éxitos que consiguió en el FC Barcelona.

“Estoy muy feliz por este reto, por venir al PSG, que es un gran club, además de estar en una ciudad maravillosa. Me faltan palabras para describir lo que siento en mi corazón. He venido por la ambición que tiene este club, que se parece a la mía. Quiero buscar algo más grande, nuevos retos. Creo que el PSG tiene potencial para ser el mejor equipo del mundo. Mi corazón me pedía venir, quiero hacer historia, no es porque me sintiera incómodo (en Barcelona)”, sentenció.

Sobre la disyuntiva de dejar Barcelona para recalar en los parisinos, Ney fue claro al comentar que “ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida por estar muy bien adaptado a la ciudad, por ser el Barcelona un equipo grande y por la gran relación con jugadores fantásticos. Estoy muy feliz de haber dejado amigos allí. Agradezco el cariño de todos los jugadores del Barça, me acogieron muy bien cuando llegué de Brasil. Fui muy feliz en estos cuatro años. En el Barça también tenía retos, pero quería nuevos desafíos. Hablé con los brasileños del PSG, que también son amigos, y estaban muy animados; ya me siento en casa“.

El crack no salió bien de la ciudad condal, pero igual guarda los mejores recuerdos de su paso por el equipo culé, con el que conquistó dos Ligas españolas y una Champions League, entre otros títulos.

“Mando un mensaje de mucho respeto y cariño a todos los aficionados del Barcelona. Fui muy bien recibido, he sido muy feliz y no tengo nada de lo que quejarme, todo lo contrario. Creo que hice historia, gané muchos títulos, marqué muchos goles, ayudé al Barça de la mejor manera posible, pero no se puede dejar a todos contentos. A veces la pasión de los aficionados se va más allá del fútbol”, enfatizó.

Para el paulista, estar a la “sombra” de Lionel Messi en los blaugranas jamás fue una traba, sino una motivación para su carrera: “Uno de los motivos por los que fui al Barça fue por jugar con Messi. Es mi ídolo. No hubo presión, sólo en la primera semana, que estaba nervioso por estar con alguien con quien jugaba en los videojuegos. Jugar con los mejores es mucho más fácil. Es lo que quieren todos. Agradezco mucho a Leo su recibimiento y su ayuda estos cuatros años en los que he aprendido mucho viéndole jugar y entrenar”, aseguró.

Para cerrar, el delantero cree estar preparado para entrar a la cancha en cualquier momento, incluso en el debut por la Ligue 1 del cuadro francés, mañana sábado 5 de agosto ante el Amiens. “Jugar al fútbol es lo que más me gusta en la vida y, si puedo jugar mañana, quiero hacerlo“, argumentó.