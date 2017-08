Rivero y su drama en Colo Colo: "Se hace difícil seguir trabajando con el mismo entusiasmo"

El entrevero continúa. Luego de que Octavio Rivero se negara a ser convocado para el duelo de Colo Colo ante O’Higgins por la 2ª fecha del Transición, por la disputa que tiene con la dirigencia de Blanco y Negro por su fallido traspaso a Belgrano de Córdoba, el propio jugador admitió que a partir de ahora se hará “difícil seguir trabajando con el mismo entusiasmo”.

En diálogo con CDF, el delantero uruguayo se mostró dolido por el momento que vive en el Cacique. “Me siento dolido por cómo se manejó mi tema. Me dijeron algo que no se cumplió”, afirmó.

“Creo que fue clave mi palabra y mi decisión de comunicarle a él (Pablo Guede) y decirle que me siento dolido cómo se manejó el tema. Tengo ciertos valores que no los cambio por nada. No voy a dejar que me pasen por arriba por cosas que me dijeron a la cara y después me cambiaron”, aseguró Rivero.

De cara a lo que se viene en Macul, Rivero es claro. “Tengo dos años de contrato, si los tengo que cumplir, lo haré sin ningún problema. Estoy contento con el contrato, no estoy desesperado por cualquier cosa, pero se hace difícil seguir trabajando con el mismo entusiasmo”, sentenció.