Colo Colo da vuelta la página en el caso Rivero: "Está cerrado y ahora está 100% enfocado"

En Colo Colo quieren dejar atrás la polémica que generó la posible salida de Octavio Rivero y aseguran que el delantero uruguayo ahora está totalmente enfocado en ayudar al plantel albo a quedarse con el título del Torneo de Transición.

Brayan Véjar fue el encargado de comentar este miércoles sobre la molestia del charrúa, que buscaba seguir su carrera en Belgrano de Córdoba, pero todo quedó en nada por la decisión de la directiva alba: “El tema de Octavio ya está cerrado. Ahora está al 100% enfocado en nuestro objetivo“, señaló el ex Huachipato en conferencia de prensa.

El jugador, que ante la suspensión de Gabriel Suazo aprovechó su oportunidad en el equipo titular frente a O’Higgins, también abordó su actual momento y la ilusión de consolidarse en la oncena de Pablo Guede.

“No partí como quise esta temporada. Si no fui considerado fue porque no estaba en mi nivel. Gracias a Dios pude retomarlo y he podido sumar minutos“, dijo Véjar.

Brayan Véjar: "El tema de Octavio ya está cerrado. Ahora está al 100% enfocado en nuestro objetivo". — Colo-Colo (@ColoColo) August 9, 2017

Además, el carrilero se proyecta de cara al partido contra Palestino por la tercera fecha y confiesa los recaudos que el equipo de Guede está tomando para el duelo que se jugará en la cancha sintética del estadio Bicentenario de La Florida.

“Estamos trabajando el partido ante Palestino de buena forma. La cancha es un detalle que esperamos solucionar (…) Estamos subiendo nuestro nivel. El equipo se ve bastante bien y esperamos seguir así“, aseguró.

Para finalizar expresó su optimismo por la incorporación al plantel del ex jugador de San Marcos de Arica, Nicolás Orellana, que tras finalizar su préstamo en Everton se sumó al plantel de honor de los albos.

“A Nicolás Orellana lo conozco mucho y es un excelente jugador. Una vez que se ponga en forma será una buena alternativa“, señaló y complementó los elogios con palabras para Jorge Valdivia, figura del equipo en la victoria en Rancagua: “Desde el primer minuto ha trabajado de buena forma. Trabajar al lado de este tipo de jugadores es una gran experiencia“, cerró.