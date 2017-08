Costanzo echa abajo el pesimismo en la UC: "La cosa no está tan mal como se pinta"

Con el triunfo 3-1 sobre Rangers por Copa Chile en San Carlos de Apoquindo, en Universidad Católica se despejaron varias dudas que habían quedado en el aire ante el dubitativo arranque de semestre exhibido por el equipo de Mario Salas. Los cruzados mostraron un buen funcionamiento y pudieron saldar parte de su deuda con el gol.

Por lo mismo, el experimentado arquero Franco Costanzo, quien es el titular de la UC en los duelos de Copa, destacó que “hicimos un buen partido, por suerte retomamos la senda del triunfo y se vieron cosas muy buenas“.

Eso sí, el ex River Plate descartó que la victoria ante los talquinos sea una especie de punto de inflexión para lo que viene de semestre, respecto a lo que venía haciendo el cuadro franjeado desde el retorno de vacaciones. “Tampoco creo que haya que dramatizar lo que venía pasando“, apuntó.

En ese sentido, el trasandino argumentó que “se perdió un partido y se empató otro, lo de la Supercopa con Colo Colo es un capítulo cerrado y aparte, pero la cosa no está tan mal como se pinta, ni con esto solucionamos ni somos los mejores, acá hay que seguir trabajando de la misma manera y seguir sumando“.

En la misma línea, Costanzo expresó que “obviamente que todo el mundo quiere ganar, nosotros somos los primeros que entrenamos y trabajamos para eso, pero no siempre se puede y creo yo que no es momento de dramatizar y que esto genere una polémica excesiva cuando no tiene que estar“.

“La gente y nosotros queremos ganar, queríamos empezar ganando, pero no se pudo. Ante Rangers se hizo un partido muy bueno, se avanzó en Copa Chile y esto nos va a venir bien para lo que sigue“, continuó.

El meta, que el próximo 5 de septiembre cumplirá 37 años, destacó los desempeños individuales que hubo ante Rangers, fundamentalmente lo hecho por Diego Buonanotte y José Pedro Fuenzalida. “Haciendo el partido que se hizo, hay jugadores que resaltan, ojalá lo puedan mantener y siempre que el nivel individual suba se va a notar en lo grupal“, dijo.