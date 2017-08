El aire fresco que le dieron los debutantes Voboril y Ampuero a la UC de Mario Salas

La defensa de Universidad Católica comienza a mostrar parte de su renovado rostro. En la victoria 3-1 sobre Rangers por Copa Chile en San Carlos de Apoquindo, el lateral argentino Germán Voboril vivió su estreno por la Franja, mientras que Branco Ampuero disputó su primer partido como titular.

El trasandino, último en sumarse al plantel de la UC durante el último período de fichajes, actuó durante los 90 minutos como carrilero por la banda zurda, cumpliendo una eficiente labor defensiva y permitiéndose en ciertos momentos aportar en ofensiva con subidas y envíos.

Sobre su debut por el conjunto comandado por Mario Salas, el jugador que estuvo durante la última temporada en Newell’s Old Boys destacó que “las sensaciones son buenas, los importante es que el equipo jugó bien y pasamos de fase, que era el gran objetivo. La idea era jugar bien y ganar y por suerte lo pudimos hacer“.

Mientras tanto Ampuero, quien si bien se estrenó por Católica al ingresar a los 58′ en la caída 1-0 ante Unión Española en Santa Laura, también tuvo una noche de debutante en el triunfo sobre Rangers, pues jugó su primer partido como titular por los cruzados y el primero en San Carlos de Apoquindo.

“En lo personal me sentí muy bien, el desafío era importante, hablando por mí, venía con muchas expectativas, la gente también lo veía así. Me tocó jugar y creo mi desempeño fue aceptable, cometí un par de errores que costaron el gol, pero todos los días se aprende“, comentó el ex Antofagasta sobre su desempeño.

Ante Rangers, Branco Ampuero jugó su primer partido en San Carlos de Apoquindo con la camiseta de la UC / Photosport

Cabe destacar que durante el último receso, la UC vio partir a dos inamovibles de su defensa: Guillermo Maripán (Deportivo Alavés) y Alfonso Parot (Rosario Central). Y para suplir sus bajas, Cruzados fichó a Benjamín Vidal (Palestino) y el ya mencionado Voboril (pertenecía a Racing Club). O sea, en términos estrictos, Ampuero llegó para sumar y no para reemplazar a alguien en particular.

De los mencionados en el párrafo anterior, Vidal es el único que no ha podido debutar. El central de 26 años se ha visto imposibilitado de entrar en las nóminas del cuerpo técnico, ya que sufrió un desgarro miofascial en los isquiotibiales y aún se encuentra en fase de recuperación.