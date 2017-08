Colo Colo deja atrás Palestino y prepara duelo previo al Superclásico con la U

El empate 1-1 que consiguió Colo Colo ante Palestino en el cierre de la tercera fecha en el estadio Bicentenario de La Florida, ya es cosa del pasado en el Cacique.

Es que el plantel no tuvo descanso y este miércoles volvió a trabajar en el estadio Monumental, de cara al partido del próximo sábado (20:30 horas) ante Universidad de Concepción por el Torneo de Transición, pleito que será el último antes del Superclásico ante Universidad de Chile (domingo 27 de agosto, 12:00 horas en Macul).

Por lo mismo, el entrenador Pablo Guede no dispuso de fútbol en esta jornada para los titulares que disputaron el encuentro ante los árabes y solo dispuso de trabajos diferenciados.

En tanto, los suplentes que no vieron acción ante los tetracolores, junto con algunos elementos que no fueron citados, trabajaron aparte enfrentando en un compromiso informal a la Sub 19 alba.

Para el partido ante el Campanil, el técnico argentino espera contar con su mejor gente para sumar los tres puntos y seguir en la disputa por el título. Los albos quedaron a dos puntos de los líderes, Everton y Unión Española, luego de igualar con Palestino.

Ante los de Concepción, los albos buscarán repetir la victoria del pasado Clausura en casa, cuando vencieron por 3-0 a los dirigidos por Francisco Bozán, lo que será la última prueba antes de enfrentar a su archirrival.