Pizzi busca variantes para la Roja: inició contactos para convocar a Thomas Rodríguez

“Tuve contactos en las juveniles en más de una ocasión, en la sub 15 y 17. En un momento lo quisimos llevar adelante, pero por unos papeles que me faltaban, no me daban los tiempos para llegar a los torneos. Después de eso no tuve más”. Con esas palabras, Thomas Rodríguez le respondía hace unos días a El Gráfico Chile, consultado por una una hipotética comunicación con Juan Pinto Durán para defender a la selección nacional, abierto a un llamado de ésta o del combinado argentino.

Lo cierto es que en los últimos días, y tras concretarse su traspaso de Banfield al Genoa, desde el búnker de la Roja siguen de cerca al hijo del Leo, quien nació en nuestro país mientras el enganche defendía a la U. Es más, ya han averiguado sobre su situación legal para sumarlo al proceso rumbo a Rusia 2018, pensando en una variante para el carril derecho. “Me asemejo a Mauricio Isla”, explicaba el jugador de 21 años en la entrevista con este medio.

El carrilero por la derecha es opción / Reproducción

Sin embargo, el volante aún no cuenta con la ciudadanía chilena, aunque ya se están realizando los trámites necesarios para que salga lo antes posible. El staff de Juan Antonio Pizzi está a la espera de que resuelva el papeleo correspondiente para decidir su convocatoria, pero ésta no se daría para la próxima doble fecha eliminatoria, el 31 de este mes ante Paraguay en Santiago y el 5 de septiembre contra Bolivia en La Paz, pues Macanudo debe dar a conocer la lista este jueves.

Sí podría ser considerado para las últimas dos jornadas de las clasificatorias, frente a Ecuador como local y Brasil como visita, en octubre. “El fútbol es muy rápido y todo pasa de repente”, contestaba Thomas Rodríguez en la nota reciente. Desde entonces pasaron apenas 10 días…