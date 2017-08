El autocrítico Leo Valencia en Brasil: "Estoy tranquilo, siento que puedo dar más"

El cambio de Leo Valencia del fútbol chileno a la competitiva liga de Brasil no ha sido fácil y pese a las críticas de la prensa en sus primeros partidos, se encuentra optimista en poder superarse para ser una aporte al Botafogo que sigue en busca de los puestos de clasificación a las copas internacionales para la próxima temporada.

El chileno tuvo un cometido regular en el triunfo contra el Gremio por la jornada 20 del Brasileirao, sin embargo, su exceso de individualismo atentó con la posibilidad de aportar en el juego ofensivo y el ex Palestino sabe que deberá seguir trabajando para lograr ganarse a la hinchada del Fogao: “Aquí se juega ida y vuelta, te tienes que poner el overol. La diferencia es que uno tiene que jugar dos partidos a la semana y para eso debes adaptarte rápido al equipo y acostumbrarse para hacer las cosas bien“, señaló en una entrevista con radio Bío Bío.

Publimetro Chile Leo Valencia es cuestionado en Brasil y hasta lo trataron de "comilón" El volante, reciente fichaje del Fogao, aún no convence del todo y es foco de críticas por parte de los medios y torcedores cariocas.

De todas formas el volante, que no estuvo ante el Flamengo por la Copa de Brasil al no estar inscrito, recibió el apoyo de su técnico que confía en una rápida adecuación: “Se necesita correr, tirarse al suelo y obviamente jugar, pero voy adaptándome mejor de lo que esperaba, aunque siento que me faltó un poquito más de tomas mejores decisiones, eso el juego me lo va ir dando“.

Una buena campaña en Río de Janeiro ayudaría a lograr su consolidación en la selección chilena en la que fue considerado por Juan Antonio Pizzi para los duelos frente a Paraguay y Bolivia por las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018 y Valencia es consciente de ello: “Botafogo es un club muy humilde con grandes jugadores y buena dirigencia, por eso estoy muy feliz y espero estar a la altura para la selección. Estoy tranquilo, siento que puedo dar más y sé que partido a partido voy a ir creciendo“, reveló.

Con respecto a esos partidos se mostró cauto y se refirió a la determinación del TAS sobre el caso Cabrera: “Son dos selecciones muy difíciles y esperamos conseguir buenos resultados para lograr la clasificación (…) Si se restan los puntos hay que tener la cabeza fría y enfocarnos en ganar los juegos que tenemos en Santiago e ir a buscar un buen resultado en Bolivia”, finalizó.