Con goles de los chilenos: Al Ittihad de Carlos Villanueva superó a Al Feiha de Ronnie Fernández

En la segunda fecha de la liga árabe hubo un encuentro que contó con protagonismo de varios chilenos: el Al Ittihad de Carlos Villanueva, y entrenado por José Luis Sierra, venció 5-2 al Al Feiha de Ronnie Fernández, con goles de ambos jugadores para sus respectivos equipos.

El ex Santiago Wanderers puso el 2-0 para su escuadra a los 61′, antes había anotado el costarricense John Jairo Ruiz (35′), tras asistencia del delantero nacional quien, además, se ganó una tarjeta amarilla a los 43′.

El Piña por su parte le dio el empate transitorio al equipo del Coto a los 71′ con un tiro libre de gran factura. Para cerrar su redonda jornada, el ex Audax Italiano asistió en otros dos goles de su elenco, antes de salir a los 87′ reemplazado por Ba Jandooh.

Luego del partido, Carlos Villanueva señaló estar “muy contento por el resultado, por volver a sumar tres puntos que nos dan confianza para lo que viene, y también por haber participado en los goles y ayudar al equipo“.

Sobre el cambio cuando finalizaba el partido el ex seleccionado nacional aclaró no saber “por qué se da el cambio, aún no hablo con el entrenador (Sierra), pero sólo entrené dos días con el equipo y no estaba para jugar todo el partido“.

Ambos cuadros venían de perder en la primera fecha por lo que los de Villanueva y Sierra sumaron los primeros puntos, hundiendo al equipo del ariete en el fondo de la tabla.

