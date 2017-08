David Pizarro dio la clave para que la U gane en el Monumental: "Hay que llevar los huevos"

David Pizarro fue el héroe de la Universidad de Chile en la victoria muy trabajada por 3-2 sobre Huachipato. El Fantasista anotó el tanto del triunfo a los 76′ y encumbró a los azules al segundo lugar del torneo de Transición.

Tras el partido, el Pek analizó el resultado que le da mucha esperanza a la U de cara al Superclásico con Colo Colo, del próximo domingo en el estadio Monumental, y fue muy claro en su análisis.

“En buen chileno, hay que llevar los huevos. Son partidos importantes, ha pasado bastante tiempo que no ganamos y la U tiene que hacer un buen partido y hacer su juego“, dijo Pizarro.

Al ser consultado por el Cacique, confesó que “es un gran rival, y si le dan los espacios la podemos pasar muy mal“.

Antes al CDF, el volante sentenció sobre el duelo con los acereros que: “Hicimos un partido muy bueno y luchado ante un buen equipo. Huachipato nos hizo la tarea difícil. Se ganó después de un partido muy malo que se hizo la semana pasada y ahora nos vamos contentos porque se viene una semana especial“.

Y del partido con el Cacique, Pizarro fue claro: “Es un partido importante donde se necesita la cabeza fría y el corazón caliente“. Agregó que “más allá de lo que significa, debemos ir a jugar. La U tiene que jugar“.

Por último, no quiso dar luces sobre su futuro. Recordemos que el ex Fiorentina dijo que se iba a retirar a fin de este año, lo que significa que no estaría en la próxima Copa Libertadores 2018 con la U.

“Estoy disfrutando porque sé que me está quedando poco, y cada minuto que quiero disputar lo disfruto“, sentenció.

Beausejour y Pinilla

En tanto, Jean Beausejour también siguió la línea del Fantasista y respaldó los dichos tras el partido, explicando que “sí, las comparto y también con fútbol. Hay que poner todo para ganar ese tipo de partidos“.

Además, sobre los años que lleva la U sin vencer al Cacique en Macul, se remitió a decir que “yo puedo hablar por mi propia historia, no puedo hablar por lo que pasó antes“.

Mientras que Mauricio Pinilla sostuvo que “tenemos una buena opción de ganar con un plantel maduro y tenemos que hacer un buen juego“.