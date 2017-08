Paredes a todo Superclásico: su mejor gol, defensa a Guede y suspensión del Arengazo

El capitán y goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, analizó el duelo ante Universidad de Chile en la previa del Superclásico 182 de este domingo en el estadio Monumental (12:00 horas).

El referente del Cacique habló de todos los temas en conferencia de prensa, además de confirmar su presencia en el partido tras superar molestias físicas que lo dejaron fuera del último pleito ante Universidad de Concepción.

Paredes, entre otras cosas, lamentó el cambio de hotel por el Arengazo, prometió anotar ante los azules y aseguró que volverá a ejecutar los lanzamientos penales, los cuales había lanzado Jaime Valdés en los últimos partidos.

A continuación todas las frases que dejó el Tanque este viernes en Monumental:

La presencia de Nicolás Orellana: “Acá en Colo Colo los jugadores lo han hecho bastante bien en los clásicos. Con Nico nos conocemos hace mucho tiempo y al que le toque, sabemos los movimientos como jugamos. A Nico lo sigo y esperemos que sea un buen complemento para sumar dentro de la cancha”.

Resultado del Superclásico: “No pensamos en perder, pensamos en ganar el día domingo. No vamos a perder por ningún motivo”.

Su mejor gol ante la U: “El gol que más recuerdo es el que voy a hacer el domingo. Las marcas llegan solas y espero poder anotar este domingo”.

La presión por la primera victoria en el Monumental este torneo: “Siempre tenemos presión donde jugamos y más en estos partidos por lo que se ha el hecho donde no hemos arrancado bien. En otros campeonatos hemos venido mal y hemos ganado como el 2009 donde estábamos abajo en la tabla. Es una presión extra para este partido”.

Su sequía goleadora en el torneo: “Estoy tranquilo en ese sentido, espero que me quede una el domingo para anotar”.

Esteban Paredes quiere añadir un nuevo capítulo goleador en los Superclásicos / Photosport

El cerrado respaldo a Pablo Guede: “Ustedes son los que quieren echar al técnico, es parte del cuento, como no pueden despedir a 20 jugadores, siempre buscan echar al técnico. Estoy a muerte con el técnico. Es un entrenador que trabaja muy bien, si bien, no comenzamos como queríamos, tiene que ver por lo del torneo pasado y eso es culpa de nosotros. Con él, hemos crecido en la intensidad, en el juego. Si bien, no hemos conseguido el campeonato y clasificar a la fase de grupos en la Libertadores, pero hemos crecido mucho”.

La polémica por la suspensión del Arengazo y el cambio de hotel: “Estamos concentrados en el partido, si bien son cosas que tienen que ver la dirigencia, no comparto que nos cambien el hotel, porque en Vitacura no se puede hacer desmanes y en Pudahuel es más abierto y me es incómodo el tema. No sabemos que va a pasar en el otro hotel, estamos viendo un tema de seguridad, pero estoy enfocado en el día domingo y lo otro lo verá la Intendencia y dirigencia”.

Análisis de la U: “Le he visto casi todos los partidos a Universidad de Chile salen a jugar y proponer, y no creo que vengan acá a especular. Será un partido difícil y el que cometa menos errores saldrá bien parado”.

La posible ausencia de Figueroa y Rivero ante la U: “Son dos jugadores importantes, han jugado clásicos, tienen mayor experiencia y si no están, afectan. Son jugadores de clásico y esperemos a que mañana puedan probar y estar para el día domingo”.

