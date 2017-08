McGregor pudo sufrir daño cerebral si no detenían la paliza de Mayweather

Conor McGregor recibió una paliza en el combate frente a Floyd Mayweather de este sábado en Las Vegas, el que fue denominado como la "pelea del siglo" entre el luchador de artes marciales mixtas y el laureado boxeador.

Pero no sólo eso, el médico del combate, Darragh O"Carrollo, aseguró que detener el combate la decisión correcta, ya que el irlandés corría el riesgo de una lesión grave en caso de que continuara el castigo que paró el juez Robert Byrd en el décimo asalto.

McGregor se molestó y dijo tras la pelea que "hubiese entendido la decisión si hubiese caído a la lona".

Sin embargo, el galeno, sentenció que "la fatiga puede causar movimientos lentos, pero no causa el desequilibrio y la mala coordinación exhibida por McGregor en el décimo asalto", sentenció al sitio Tonic.

No se quedó allí y sentenció que The Notorius estaba muy cerca de sufrir daño cerebral, indicando que "ser inestable, en el marco de traumatismo pugilístico, siempre será tratado como el resultado de un traumatismo craneal y no como fatiga. Dejar que el luchador continúe hubiese sido groseramente negligente".

Finalmente, el doctor explicó que "continuar la lucha habría puesto a McGregor en riesgo de traumatismo craneal continuo, arriesgando un futuro de encefalopatía traumática crónica, o en el peor, daño repetitivo que conduce a una lesión cerebral traumática grave, como una hemorragia cerebral".