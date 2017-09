Marcelo Díaz ve el vaso medio lleno:

Chile cayó inapelablemente por 3 a 0 ante Paraguay en el Estadio Monumental. En duelo válido a la décimoquinta fecha de las Clasificatorias sudamericanas rumbo a Rusia 2018, la Roja jugó uno de sus peores partidos y los guaraníes aprovecharon su juego para golear y así complicarle la vida a Juan Antonio Pizzi y la Roja en sus pretensiones de clasificar al Mundial.

Tras el encuentro, el camarín de la selección chilena fue muy autocrítico y reconoció los errores que los llevaron a perder en Macul. Al menos así lo expresó Jean Beausejour y también Marcelo Díaz, quien fue enfático en recalcar el mal partido que hicieron e, incluso, felicitó al rival por el mal momento que les hicieron pasar.

"El balance está claro, no hicimos un buen partido, nos encontramos con un Paraguay que defendió muy bien, y lamentablemente terminamos perdiendo un partido que no teníamos en cuenta. Nosotros sabíamos que teníamos que sumar hoy. Tenemos que felicitar a Paraguay y terminamos perdiendo un partido que comenzó raro por el autogol, pasaron cosas en el partido que no suelen pasar y lamentablemente perdimos", señaló Carepato.

"Sólo tuvimos aproximaciones y creo que lo hicimos bastante bien, intentamos entrar por todas partes, pero al momento de entrar al área nos encontramos con una barrera paraguaya que no nos dejaba patear y ellos se llevan una victoria justa por lo hecho en la cancha", agregó.

Ahora, Chile tendrá que buscar urgentemente los tres puntos en su visita a Bolivia, el próximo martes a las 17:00 horas en La Paz, para mantener intactas sus opciones de acceder al Mundial de Rusia 2018, ya que la fecha jugó a su favor y los resultados ayudaron a que se mantengan en la cuarta posición y en zona de clasificación directa.

"Vamos a ir por un resultado positivo, nos vamos a preparar estos días en Calama para llegar de la mejor forma a La Paz. Afortunadamente los rivales jugaron para nosotros, estamos en zona de clasificación y seguimos dependiendo de nosotros", concluyó Díaz.