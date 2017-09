Un temerario: defensa de Iberia jugó con el labio roto en histórico triunfo sobre Colo Colo

Para eliminar a Colo Colo de la Copa Chile, el plantel de Iberia debía hacer un partido perfecto y jugarse la vida en cada balón. Así al menos lo entendió Sebastián Silva, defensor central del equipo de Los Ángeles, quien se ganó todos los aplausos de la hinchada azulgrana debido a que jugó gran parte del encuentro con los albos con el labio totalmente roto.

El formado en Audax Italiano protagonizó un choque con el arquero albo Agustín Orión (53') y sacó la peor parte. Si bien fue atendido por el cuerpo médico de los sureños, el defensa se negó a salir del duelo porque necesitaba ayudar en cancha a su equipo a clasificar a la siguiente ronda.

Y Guede dice que no es un fracaso 🤔🤔 Posted by El Gráfico Chile on Monday, September 4, 2017

Pero Silva no fue el único que luchó hasta el final. El portero Miguel Jiménez tampoco quiso ser sustituido tras un problema en uno de sus dedos y se transformó en figura defendiendo el arco del visitante.

"Se me salió el dedo. Fue una luxación. Pero con el tiempo uno aprende y el dolor pasa. No pensé en salir. Había que terminar sí o sí el partido", comentó el arquero, ex Universidad de Chile, tras el encuentro.

La imagen del increíble corte que sufrió Silva, fue compartida por Hernán Hernández, director del cuadro angelino, quien aprovechó las redes sociales para difundir el estado de salud del jugador.

"Qué después no digan que nuestros jugadores no tienen cojones, así terminó jugando Silva, grande", publicó el directivo en Twitter, alabando la tenacidad del ex zaguero de Audax.

Es que lo de Iberia ayer fue sencillamente para una película.