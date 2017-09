Pizzi no ve más allá de Bolivia:

El entrenador de la Selección chilena, Juan Antonio Pizzi, analizó el trascendental partido de este martes ante Bolivia rumbo a Rusia 2018, que se jugará desde las 17:00 horas en el estadio Hernando Siles.

En conferencia de prensa, Pizzi sentenció que "los jugadores y entrenadores tenemos una facilidad de equilibrar estados de ánimo, llega un momento que hay que hacer el duelo cuando se tiene un mal resultado como el que tuvimos para focalizarse en el próximo objetivo".

Consultado por el futuro del equipo y una posible eliminación del Mundial, Macanudo fue claro y sentenció que "mi cabeza solo piensa en Bolivia, pensar más allá del partido de mañana me quita energías y por eso me centro solo en lo que pasará mañana".

De la preparación para el duelo, indicó que "lo que hemos hecho acá en Calama ha sido la mejor preparación posible, el equipo ha tenido una gran adaptación a la altura".

Además, el DT defendió la opción de cambiar el esquema de 4-3-3 a un clásico 4-4-2: "No veo lo malo en cambiar esquema. Lo que no cambiamos es nuestra forma de ver los partidos, la agresividad, esfuerzo que hay que hacer. En nuestra identidad no cambiamos. Los dibujos tácticos se pueden llevar a cabo y ser un equipo fuerte".

En esa línea, dijo que "uno de nuestros mejores partidos en la Confederaciones modificamos lo que veíamos haciendo. Depende del contexto, del rival y también de las condiciones climáticas, en este caso la altura".

Publimetro Chile ¿Cuándo y a qué hora juega Chile contra Bolivia rumbo a Rusia 2018? Revisa los horarios de los encuentros de la Roja y el resto de los elencos sudamericanos en la fecha 16, que es decisiva rumbo al Mundial.

Más dichos de Pizzi

Ausencias: "Siempre hemos basado nuestro juego en lo grupal que en lo individual, siempre hemos tenido ausencias importantes tanto en la Copa Centenario, en la Copa Confederaciones o en las Eliminatorias y siempre las hemos reemplazado haciendo hincapié en que nuestro potencial es el conjunto y el colectivo, contra Bolivia será igual".

Presión: "El hecho que falten tres partidos hace que todos los partidos tengan presión, no solo el nuestro, y esa presión va a ir aumentando aún más con lo que viene en los próximos encuentros".

Pedro Pablo Hernández: "Él tiene muchas virtudes, no solo el juego aéreo, tiene buen pase, distribución y además varios otros argumentos que lo hicieron ganarse un cupo en el equipo".

Bolivia: "Espero un partido dificilísimo, contra un equipo que compite contra los mejores y le ha ganado a los mejores en esas condiciones. Es un partido que siempre nos cuesta mucho, nos costó en Santiago, en Estados Unidos, pero estamos preparados para enfrentarlo".

Forma de atacar: "Tenemos diferentes formas de ataque, que se basan en diversas maneras, ya todos conocen nuestras armas para atacar".

Relación con los futbolistas: "Soy muy abierto. Es muy necesario para mi la opinión de los futbolistas. Ellos me han hecho cada día mejor entrenador. Hablar con el futbolista te permite conocer su visión, que no es la misma que tiene el DT o los periodistas. En algunos casos los futbolistas tienen una capacidad táctica inimaginable. pero soy yo el que toma la decisión de acuerdo a mi visión".

Lo que viene: "Es un partido donde podemos competir por tres puntos. Todavía tenemos seis puntos más en disputa después de estos. Incluso perdiendo mañana, los 6 puntos que vendrán serán igual de importantes. No vamos a decidir ni por una cosa ni por otra el futuro de nuestra participación en el Mundial en este partido".

Motivación boliviana por el TAS: "No sé que factor va a utilizar Bolivia para enfrentarnos, nosotros solo vamos a enfrentar un partido de fútbol donde vamos a tener que esforzarnos mucho para ganar. Las cosas extras, nosotros no tenemos injerencia en eso".

Tiempo libre: "Cuando estamos en concentración no lo consideramos como tiempo libre, si pueden conversar entre ellos. Esto no es cárcel, si vienen los familiares pueden hablar con ellos".

Alexis: "El hecho que Alexis haya recibido el cariño ha sido muy importante. En todos los lugares siempre se le reconoce y valora. Coincidió con una circunstancia ajena a cualquier preparación que fue el cierre del libro de pases el mismo día que jugamos. Que se haya terminado ese incierto en su futuro le va a permitir recuperar su mejor forma, que es indispensable para la Selección".