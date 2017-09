La UC acusa el golpe: "Si no funcionamos bien, todos salimos complicados y en algún momento nos tenemos que ir"

Universidad Católica atraviesa el momento más duro de la era Mario Salas. Al sufrir la eliminación en los octavos de final de la Copa Chile 2017, la Franja perdió uno más de sus objetivos en el presente semestre y, a esta altura, sólo se queda con el frente del Transición, donde ve de lejos la parte alta después de cinco encuentros disputados.

En medio de ese duro panorama, los cuestionamientos a la figura del entrenador han incrementado y el propio Comandante ha acusado el golpe. Desde el plantel de jugadores, en tanto, el capitán Cristián Álvarez sacó la voz para asumir el mal presente que golpea tanto a cuerpo técnico como a futbolistas en el elenco de la precordillera.

"Esto es presente para todos, no solamente para el cuerpo técnico, para todos, incluidos los jugadores, para todos es presente, para todos es resultado, para todos es estar peleando todos los meses en los puestos de arriba", expresó el Huaso al regreso de la UC a Santiago, siendo el único jugador cruzado que se atrevió a dar declaraciones.

"Aquí, si no funcionamos bien, todos salimos complicados, todos en algún momento nos tenemos que ir, nos tocó en un momento estar bien, estar arriba, estar ganando campeonatos y ahora nos toca estar abajo, quedando eliminados de una Copa Chile que nadie lo esperaba. Los grandes tenemos que hacernos cargo de este momento", continuó.

Del mismo modo, el experimentado defensa reconoció que "claro que la tensión aumentó, claro que no es grato estar en esta posición, claro que no es grato quedar fuera de la Copa Chile. Para mí, que estoy en mi última temporada, quería ganar la Copa y es un objetivo menos".

La soga al cuello

Sobre el bajo nivel futbolístico que viene mostrando la UC, Álvarez sostuvo que "es fuerte estar en este momento, no es sencillo lo que nos sucede, estamos tratando de darle la vuelta, estamos tratando de hacer lo posible porque esto funcione bien, pero los caminos que estamos tomando no nos han dado resultados".

Pero el veterano futbolista de 37 años manifestó que "la amargura hay que pasarla, el domingo tenemos un partido muy importante para seguir en pelea en el campeonato, estamos ahí con la soga un poquito al cuello, pero con muchas ganas yo creo que hay mucho optimismo dentro del equipo en que esto se va a revertir".

Sobre el hecho de vivir este difícil presente en el último semestre de su carrera, el Huaso Álvarez comentó que "estoy acostumbrado a pasar estos momentos, se pasan muchos momentos así en una carrera de 20 años, tampoco dramatizo ni me voy a pegar con una piedra en la cabeza por lo que está pasando. Sí, me preocupa, intento darle la vuelta, pero no es un tema por el que me voy a echar a morir, esto ya lo he vivido y vamos a buscarle la forma de sacarlo adelante".