Jorge Célico, el DT con espíritu "Bielsista ultraofensivo" que quiere salvar el buque de Ecuador ante la Roja

La abrupta salida del entrenador Gustavo Quinteros de la selección de Ecuador abre nuevas interrogantes con respecto al equipo con que visitarán a Chile el 5 de octubre (20:00 horas), más aún con la confirmación de que el jefe de las divisiones inferiores de la FEF, Jorge Célico, será el encargado de tomar el timón de una nave que entró en tumultuosos caminos en las Clasificatorias, donde están al borde de la eliminación.

En Quito ya no tienen esperanza y ven en el jefe de las divisiones menores la posibilidad de comenzar el recambio generacional que tanto les penó en el camino a Rusia 2018, para ello, con el argentino aseguran conocimiento de los nuevos prospectos, experiencia en el medio al estar casi 10 años al frente de la Universidad Católica y un estilo ofensivo inspirado en la huella que dejó Marcelo Bielsa en el continente.

El entrenador de 53 años suma buenas referencias en el país del río Guayas, así como lo corrobora el periodista Javier Ruiz de la Radio Sucre de Guayaquil que explica el proyecto futbolístico de Célico: "Buscará una mezcla entre juventud con experiencia. Siempre demuestra un juego ofensivo y aunque no se puede comparar con Bielsa y mucho menos a Sampaoli, tiene un juego muy vistoso, tratando de tener siempre la pelota, recuperar y saber salir atacando. Sin duda alguna, en estos 8 años que estuvo al frente de Católica sus jugadores siempre demostraron el temple de querer ganar, alcanzar gloria", señaló.

Escudriñando en la personalidad del adiestrador, desde Ecuador lo califican como un motivador y un hombre que siempre mira al futuro. Por eso no se extrañaría que incluya en el equipo titular que visitará Santiago a jugadores juveniles a los que conoce de memoria en los entrenamientos de la sub 20: "Es un trabajador más en la FEF, de todas maneras el cumplirá y creo que vamos a tener muchas novedades con respeto a su llegada como DT de la selección de mayores. Y me atrevo a pensar que vamos a tener un recambio en la selección de mayores", asevera Ruiz que ya tuvo la oportunidad de hablar directamente con el nuevo encargado del equipo.

Entre los jugadores a destacar estarían sus regalones Andrés López en defensa y el delantero Jhon Jairo Cifuentes, que aunque ya llegan a los 24 y 25 años respectivamente, fueron fundamentales en su esquema de la UC ecuatoriana que tuvo un buen desempeño, incluso en la Copa Sudamericana. Sumándose además a Robert Arboleda, que tras las buenas campañas con el equipo blanco llegó al Sao Paulo de Brasil y asoma como inamovible para Célico.