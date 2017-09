Valdivia y la tesis de la persecución contra Colo Colo: "Uno se pregunta por qué nosotros y el resto no"

A Jorge Valdivia no le ha salido gratis calificar como una "estupidez" la amarilla que le colocó el juez Eduardo Gamboa en el pasado duelo ante Deportes Iquique en el norte, ya que la Comisión de Árbitros, presidida por Enrique Osses, lo denunció, motivo por el cual tendrá que presentarse ante el Tribunal de Disciplina. Pero antes de comparecer ante el dicho organismo, el Mago sacó la voz para defenderse ante lo que se le acusa.

"Es una situación nueva para mí. Bajo mi punto de vista no insulté a nadie, no dañé la moral de nadie tampoco. Solamente emití un comentario sobre la situación que había pasado. Decir que fue una estupidez lo de la tarjeta amarilla no quiere decir que yo haya dicho que Gamboa es un estúpido. En ningún momento lo dije así. También siento que el presidente de los árbitros, Enrique Osses, lo entendió de otra manera muy distinta", expresó el mediocampista de Colo Colo en entrevista con La Tercera.

En la misma línea, el seleccionado nacional declaró que "me toma por sorpresa que me hayan citado al tribunal. No sé si a Enrique Osses se le olvidó que durante las primeras cuatro fechas fui uno de los jugadores que declaró que había que ayudar a los árbitros, que eran humanos y que podían cometer errores. Se hizo un ataque generalizado a los árbitros durante las primeras fechas y nadie salió citado al tribunal".

El ex hombre del Palmeiras fue más allá y planteó que "me gustaría que así como Enrique Osses me denunció, él explicara por qué hace la denuncia contra mí y no contra otros jugadores que también criticaron el arbitraje. Y resalto que yo no critiqué el arbitraje, solamente dije que la tarjeta amarilla que el árbitro me había puesto era una estupidez".

A juicio de Valdivia, "hubo muchos clubes que se quejaron y no vi que los hayan citado, pese a que hicieron críticas rotundas hacia el arbitraje chileno. Quizás estamos todos equivocados y hay algo más que nosotros no sabemos, en el sentido de que lo que dije es una falta de respeto".

Publimetro Chile

Sentencia casi final: la advertencia que recibió Guede para seguir como DT de Colo Colo

Persecución

En nexo con lo anterior, al 10 albo se le preguntó por una presunta "persecución" que existe en contra de Colo Colo, tal como lo ha planteado el capitán del Cacique Esteban Paredes, ante lo que respondió que "cuando pasan situaciones en muchos clubes y no son denunciadas, pero sólo pasa a ser denunciado Colo Colo, uno se pregunta por qué nosotros y el resto no".

"Cuál es la diferencia entre el cántico de una barra nuestra y el de otro club. Por qué un jugador de Colo Colo es citado por declaraciones que no son con mala fe, sin mala intención, que no insultan a nadie. Repito, me gustaría que Osses explicara por qué sí ahora y por qué no cuando pasaron situaciones similares a la mía", continuó

Además, el futbolista de 34 años hizo un balance futbolístico de sus primeros meses de regreso en Macul. "He jugado la mayoría de los partidos, he sido importante para el equipo, volví a la Selección, entonces estos primeros meses han sido muy positivos. Para poder responder al cariño y a la confianza, tengo que jugar y jugar, rendir. Cuando llegué dije que debía responder a la confianza del hincha y ellos se dieron cuenta de que vine a ser un aporte y no a retirarme, como algunos dijeron", comentó.