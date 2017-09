Charles Aránguiz renace en Alemania: elegido en el equipo ideal y recupera la "confianza"

Vive momentos felices en Alemania. Luego del triunfo por 4-0 del Bayer Leverkusen sobre el Friburgo, Charles Aránguiz aseguró que se encuentra feliz y confiado por el nivel mostrado por el equipo en la Bundesliga.

“Estoy muy feliz por la victoria del equipo, jugamos bien. Eso te da confianza, algo que viene bien en una liga muy dura”, dijo el volante chileno luego de aportar con un gol y dos asistencias.

Pero no se quedó ahí y entregó luces sobre su adaptación al fútbol alemán: "Estoy muy feliz porque cada vez me adapto mejor al equipo, eso me ayuda a entrenar y a rendir mejor en los partidos. Además, se empiezan a dar este tipo de resultados, que bienvenidos sean”, complementó.

