Aránguiz sin anestesia: "Si no vamos al Mundial es un fracaso y echamos a la basura cuatro años de trabajo"

Las derrotas que sufrió Chile ante Paraguay y Bolivia en la penúltima fecha doble de las Clasificatorias Sudamericanas a Rusia 2018 siguen dando vuelta en la cabeza de los jugadores de la Roja. Primero fue el arquero y capitán, Claudio Bravo, quien realizó una autocrítica y este viernes fue el turno del volante Charles Aránguiz.

El Príncipe realizó un análisis de lo ocurrido ante paraguayos y bolivianos, reconociendo que no mostraron el juego de siempre y que no estuvieron concentrados en esos pleitos.

"Estábamos a tres puntos y dependíamos de nosotros, no le tomamos el peso. No llegamos fuertes a los partidos y ahí está la prueba: No salió nada, no jugamos a nada y hubo desorden total", expresó Aránguiz a radio Cooperativa.

"Poner excusas está de más. Para mí pasó porque no le tomamos el peso, no llegamos claros ni concentrados a unos partidos que, en el papel, eran fáciles. Ahora todo se puso complicado", agregó.

Luego el volante realizó una crítica personal y reconoció que "soy responsable de que en la fecha anterior no llegué metido al ciento por ciento y el grupo lo sintió. Sabemos que jugamos mal todos y ahora el pensamiento es que todos vamos a llegar bien y nos vamos a jugar toda la opción que tenemos".

Pensando en los partidos ante Ecuador en Santiago y Brasil en Sao Paulo, el mediocampista del Bayer Leverkusen fue claro e indicó que "la idea es que lleguemos los 25 o 30 personas que estemos ahí enfocados al ciento por ciento. No hay margen de error y no se pueden pensar muchas cosas".

"Tenemos que ganar como sea, porque si no, sería un fracaso y echar a la basura cuatro años de trabajo. Toda la gente que vaya debe ir al ciento por ciento, a entregar todo y romperse las piernas, porque debemos ganar como sea", añadió.

Aránguiz tiene claro los puntos que deben sumar y apuntó que "es complicada, porque tenemos que ganar (ante Ecuador) y después en Brasil debemos rescatar mínimo un empate y jugar con otros resultados".

"Es bien complicado todo. La idea es llegar fuerte a nivel mental y físicamente para hacer nuestro partido ante Ecuador y luego vamos a pensar en Brasil", finalizó.