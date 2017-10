Seymour invita a dar vuelta la página a Marcelo Díaz: "La decisión final es técnica, es del entrenador"

Felipe Seymour conoce de sobra a Marcelo Díaz, con el que compartió en la Universidad de Chile cuando ambos buscaban un lugar en el primer equipo hace una década y se ayudaban para mejorar en el puesto de volante, por eso en su momento más difícil le entregó su apoyo ante la decisión de Juan Antonio Pizzi de no incluirlo en la nómina para el partido contra Ecuador.

Walala sabe que no será fácil para el jugador de Pumas sobrellevar el momento por eso lo invita a dar vuelta la página: "Por ganas, uno como jugador siempre va a querer estar en todas las nóminas. Siempre va a querer ser titular o siempre va a querer jugar y cuando uno no lo está, uno además de ser jugador es persona y lo siente. Obviamente Marcelo debe tener tristeza por lo que ha sido su participación en todo este período de la selección, pero nosotros como jugadores también sabemos que la decisión final es técnica, es del entrenador y frente a eso uno muchas veces no puede hacer nada", aclaró en conferencia de prensa.

Además del apoyo a su ex compañero, el mediocampista expresó su preocupación por las ausencias que provocarán los jugadores azules que están en la Roja y que se perderán el duelo ante San Luis en los cuartos de final de la Copa Chile, especialmente el goleador Mauricio Pinilla.

"Obviamente, es una baja importante. Pero por otro lado como grupo una alegría inmensa por Mauricio, que en este regreso a Chile y a la U está muy entusiasmado y tenía muchas ganas de volverá la selección. Nos perjudica en cierta manera como equipo por lo que él está haciendo, por el momento que está viviendo en la U, que es muy positivo, muy goleador, pero por otro lado también estamos felices por su llamado", explicó.

Felipe Seymour y Marcelo Díaz compartieron en el mediocampo azul varios años (Foto: Agencia Uno)

Para el partido del lunes 9 de octubre a las 17:00 horas, Guillermo Hoyos tendrá que buscar un nuevo esquema en ofensiva, aunque los cambios no preocupan al rubio mediocampista.

"Esta semana tenemos una semana larga para entrenar, para ver el tema táctico ya que no tenemos a Mauricio y están Leandro (Benegas) e Isaac (Díaz) lesionados. Ahora lo táctico, yo creo que Guillermo (Hoyos) lo tiene claro en el sentido de buscar una modificación rápida. Tenemos de aquí al partido que es el lunes, no sabemos aún cuánto tiempo va a estar Isaac fuera, Leandro tiene para más tiempo y de Mauricio tampoco podemos depender. Pero creo que Guillermo ya lo tiene claro", aseguró.

La dirigencia estudiantil, incluso intentó cambiar la fecha del encuentro, encontrando la negativa de la dirigencia de la ANFP, sin embargo, para Seymour no es un aporte seguir dándole vueltas al tema.

"Es que son jugadores que para nosotros son muy importantes. Como plantel, en lo individual que también marcan diferencias, pero también estaba esta posibilidad en la que la fecha ya se había modificado. Pensar en si se suspendía o no, ya no tiene caso. Ahora, hay que concentrarse lo más rápido posible sabiendo que va a ser un partido muy difícil el del lunes", finalizó.