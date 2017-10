Gonzalo Jara entrega las claves para ganar en Brasil: "Tenemos que atacar, jugar para adelante"

El partido contra Brasil será una verdadera final para la selección chilena que se jugará los pasajes a Rusia 2018 y aunque un empate podría servir para conseguir un cupo a lo menos en el repechaje, para Gonzalo Jara el equipo no puede salir a especular en Sao Paulo.

El defensor que fue titular con un buen rendimiento ante Ecuador sabe que ir en una postura defensiva a jugar contra el Scratch puede ser un arma de doble filo por eso llama a mantener el juego habitual: "El buscar el empate no nos va a asegurar nada, no nos sentimos de esa forma. Tenemos que atacar, jugar para adelante. Cuando nos toman la pelota no nos sentimos cómodos", señaló en la conferencia de prensa previa al viaje a tierras cariocas.

Para Jarita las últimas fechas han sido de pura emoción, con todos los equipos compitiendo por un cupo al Mundial, aunque no cree en los rumores que hablan de una posible "ayuda" por parte de Brasil para perjudicar a Argentina: "La gente y el periodismo especula con eso, pero no creemos que Brasil vaya a hacer eso, juegan de local con su gente y quieren ganar", aclaró.

Por otra parte y pensando en los protagonistas que Juan Antonio Pizzi pondrá en el Allianz Parque se ilusiona con la opción de que Charles Aránguiz pueda reemplazar al suspendido Arturo Vidal en el mediocampo: "Charles no ha entrenado, pero el quiere jugar, esperamos que pueda llegar como lo hizo el Tucu (Hernández) en un momento y que pueda estar contra Brasil".

Para terminar el jugador de la Universidad de Chile valoró el cambio de mentalidad de los hinchas que volvieron a alentar los noventa minutos en el triunfo sobre Ecuador: "Cambia mucho, ustedes lo vieron, salir y que sea más sudamericano, no tanta formalidad es mejor. Sabemos que el público que va a la selección no es el mismo que va los fin de semana. El otro día fue diferente, por el bombo, los fuegos artificiales y lo que nos jugamos. Por ejemplo, cuando jugamos afuera cantan y el aliento se hace sentir, en cambio acá es bastante frío. Años atrás camino a Francia era totalmente diferente el Estadio Nacional, pero ahora el precio de las entradas no son lo que deberían en Sudamérica", señaló.