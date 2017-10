Medel le da el visto bueno a Pellegrini: "Ha hecho cosas muy importantes, si llega bienvenido sea"

Gary Medel fue el primero en salir a decir fuera del camarín del estadio Allianz Parque que no piensa retirarse de la selección, ni siquiera ante los malos resultados y la magra eliminación de la Copa del Mundo de Rusia 2018, en manos de Brasil en la última fecha de las Clasificatorias, por eso ya planifica su futuro como estandarte de la Roja en un nuevo proceso.

En esta faceta de líder del equipo, expresó su opinión con respecto a la contratación de un nuevo entrenador que reemplace a Juan Antonio Pizzi. Ahí el Pitbull valoró el interés de Manuel Pellegrini de tomar el mando del equipo: "Tiene una trayectoria muy larga y ha hecho cosas muy importantes a nivel personal y si llega él, bienvenido sea y que pueda aportar a la selección", expresó en conversación con radio Cooperativa.

Sin embargo, no descarta otros nombres, entre los que destaca el de Eduardo Berizzo: "Estuve cuatro años con él cuando trabajó con Bielsa, se da muy bien con los jugadores como fue futbolista, pero el que llegue que sea bienvenido y trabaje para la selección", señaló valorando al ex ayudante de Bielsa y actual adiestrador del Sevilla.

De todas maneras, Medel estará con la Roja hasta el final de su carrera, sin importar los cambios. Así lo expresó antes de subir al avión que lo devolverá a Turquía para reincorporarse al Besiktas: "Lo dije ayer (martes) que iba a estar siempre la selección, no voy a dar un paso al costado. Siempre que me necesite el cuerpo técnico voy a estar acá, me siento un referente dentro del equipo y seguiré siéndolo".

"No sé si mancha el nombre de la generación dorada, pero sí es un traspié que nadie esperaba porque nosotros estábamos luchando por el mismo objetivo y no se dio no sólo por lo de Brasil, sino que por otros partidos en los que también lo hicimos mal", señaló en el Aeropuerto de Santiago.

Para finalizar estiró la autocrítica y expresó su confianza en las nuevas generaciones: "Sí hay que repensar todo lo que hicimos bien y mal. Son muchas cosas las que pasaron en estos años de Clasificatorias, fueron duras, muy difíciles. Ya quedamos fuera del Mundial que era el objetivo principal que tenía esta generación (…) Algunos tienen 33 o 34 años y la tienen difícil para llegar a otro Mundial, pero vienen chicos con mucha proyección y espero puedan aportar al grupo", cerró.