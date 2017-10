Representante de Pellegrini: "A cualquier equipo o selección le diría que no, pero Chile es distinto"

Tras el adiós de Juan Antonio Pizzi, el candidato natural para asumir la banca de la selección chilena es Manuel Pellegrini. El Ingeniero ha dicho varias veces que en algún momento pretende dirigir a la Roja y el hecho de que su amigo Arturo Salah sea el presidente de la ANFP es un elemento a considerar.

Así lo explica el agente del ex entrenador del Real Madrid y hoy en el Hebei Fortune, Jesús Martínez, quien aclara que no ha tenido contactos con su representado y que éste tiene un año más de contrato con el equipo chino. Sin embargo, el mánager advierte que Chile es un tema especial para el ex defensa.

Tras la salida de Pizzi, Pellegrini ha pasado a ser el candidato natural para la selección chilena. ¿Has hablado con él? ¿Está abierto a la opción?

No tengo ni idea. El tema de Chile es sentimental para Manuel y son cosas en las que yo no participo.

Él está cargo de un proyecto en China que va más allá del primer equipo…

Él tiene contrato en vigor y está muy a gusto en su trabajo, pero Chile, para él, es más que un club. Por eso digo que son temas sentimentales, en los que yo no puedo meterme. No sé lo que pasa por la cabeza de Manuel.

Me imagino que la primera opción de Salah será ofrecerle la Selección a él…

Antes que ser el presidente del fútbol chileno, son amigos entrañables, por lo que mi relación profesional no tiene nada que ver ahí, no puedo entrar en un tema tan sensible para Manuel y Arturo, con quien también me une buena amistad. He sentido muchísimo lo que le pasó a Chile.

¿Quizá sea el momento de Pellegrini?

Manuel tiene contrato en vigor y, por sobre todo, él cumple sus compromisos. Está en un club que lo trata fenomenal, donde deportivamente las cosas le están yendo muy bien. A cualquier equipo o selección de otro país le diría que no, pero Chile es distinto, más sentimental que profesional.

Más allá de que no hayas tenido contacto, ¿crees que Manuel está abierto a la opción?

No sé lo que puede pensar Manuel al respecto. Yo lo puedo aconsejar, debatimos y escogemos lo que más le interesa a él en ese momento, pero el caso de Chile es distinto, porque hay afectos. Imagínate lo que representa eso para él. Si estuviera sin contrato, podría contemplar la posibilidad, pero estando con uno en vigor, es difícil.

¿Hay alguna cláusula de rescisión del contrato?

Hay una cláusula de rescisión muy importante, pero no creo que ése sea el tema, sino los compromisos.

¿De qué monto estamos hablando?

Va decreciendo. Cuando empezó era de 20 millones de euros y ahora debe estar en 10. Va bajando por meses, está condicionada al tiempo.

¿Salah tendría que pasar por ti si quiere contactarse con Manuel para este tema?

Cómo va a pasar por mí, si tienen una relación de 50 años de amistad y están permanentemente al habla. Siendo o no presidente, nos hemos encontrado en Inglaterra, España y en cada sitio donde ha estado Manuel. Es un tema de él y Arturo.