Dura autocrítica de Palermo en Unión: "No somos invencibles y hoy quedó demostrado"

Decepcionado estaba Martín Palermo una vez terminado el encuentro entre árabes e hispanos. El equipo de Independencia perdió este sábado por 4-0 ante Palestino y nunca logró ser superior a su rival o generar oportunidades de gol claras. "Hay que volver a empezar de cero", dijo el ídolo de Boca Juniors una vez finalizado el encuentro.

"Hemos tenido una actitud muy pasiva durante los últimos 5 partidos. No somos un equipo invencible y hoy quedó demostrado con el abultado marcador que recibimos en contra", declaró el adiestrador hispano y además agregó que "el no haber recibido goles durante tanto tiempo hizo que nos afectara más el encontrarnos en desventaja hoy día".

Sobre la derrota en sí, el Titán la calificó como "muy dura", pero la ve como una oportunidad para hacer hincapié en ciertos aspectos del juego del aún puntero del fútbol chileno.

Consultado por la gran cantidad de partidos que los rojos tuvieron la portería invicta, el ex delantero disparó: "No nos sirvió mucho mantener el arco en cero por tanto tiempo para que después nos hicieran cuatro goles de una. No sirve de nada no recibir goles si uno no convierte".

A pesar de la derrota, Unión todavía se mantiene como líder momentáneo del campeonato y por eso Palermo cerró sus declaraciones pidiendo perdón a los hinchas por no haber respondido al apoyo recibido esta tarde, pero prometió que "seguirán peleando hasta el final".

El equipo rojo ahora debe esperar el resultado de Antofagasta ante la U. De ganar los Pumas se convertirán en líderes del Transición y Unión será desplazado al segundo lugar.