Colo Colo vs. Tribunal de Disciplina: Presidente califica dichos de Ormeño como "graves e infundados"

Exequiel Segall, presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, respondió a la dura acusación del asesor de Blanco y Negro, Raúl Ormeño, quien cuestionó al organismo al decir que dentro del mismo "habían tres tipos de la U", tras la sanción al volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, tras su expulsión ante Audax Italiano.

"Es bastante grave lo que señaló Ormeño porque está imputando una de las imputaciones, valga el mismo término, más grave que se le puede hacer a un órgano jurisdiccional, cual es no ser imparcial", dijo Segall a radio Cooperativa.

En esa línea, acusó que "ustedes saben que yo hago muy pocas declaraciones, pero eso no se puede dejar pasar. Es algo grave y sin fundamento alguno".

"Todo el medio sabe como funciona el Tribunal, con la imparcialidad que opera, y mientras nosotros sigamos actuando con la tranquilidad, con el profesionalismo y con la seriedad de hacer lo mejor posible, podemos tener errores, pero mientras no exista un fallo contra la reglamentación yo voy a dormir tranquilo", prosiguió.

En esa línea, Segall dijo que "él (Ormeño) no puede ingresar al Tribunal a defender ni a representar a nadie porque, como señala claramente el código, que como representantes sólo pueden actuar dirigentes, gerentes y abogados".

Por último, agregó que no es posible una sanción para el ex jugador, ya que no es un funcionario que está en los registros de la ANFP.