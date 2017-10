Pinilla blinda de las críticas a su amigo Vidal: "Cada día está más fuerte"

Arturo Vidal no se cansa de recibir muestras de apoyo tras la serie de críticas de por sus actos en la Selección chilena, tras la dolorosa eliminación de la Roja del Mundial de Rusia 2018.

Ahora fue el momento de uno de sus grandes amigos en la Roja, el delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, quien blindó al Rey en el Estadio Nacional tras ver la victoria de la U por 2-0 sobre Deportes Antofagasta por las semifinales de ida de la Copa Chile.

"Arturo Vidal sigue trabajando, está cada día más fuerte", dijo Pinigol de forma muy franca, quien se perdió el cotejo ante los Pumas por lesión, la que también lo dejó fuera del duelo con Brasil.

Y sobre la seguidilla de dichos contra el jugador del Bayern Munich, especialmente de familiares del capitán Claudio Bravo, el ariete fue claro y sentenció: "Del resto no voy a hablar, así que no me pregunten".

Pinilla se suma a los dichos de apoyo de otros jugadores, como el caso de Esteban Paredes, que tras el triunfo de Colo Colo sobre Audax aseguró que "de repente se rompen códigos".